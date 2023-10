La frustrazione di Lawson, confermato riserva per il 2024

Liam Lawson sarà il pilota di riserva per Red Bull nel 2024, dopo essere stato scartato in favore di Daniel Ricciardo

Liam Lawson ha avuto l’opportunità di sostituire Daniel Ricciardo in cinque gare. L’australiano si è infatti fratturato il metacarpo in un incidente durante le prove a Zandvoort ed è stato lontano dalla pista per diverse tappe. Il giovane pilota è diventato un contendente dell’ultimo minuto per un sedile nel 2024 in AlphaTauri. Tuttavia, la Red Bull non ha scelto Lawson, poiché ha deciso di confermare Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo per il 2024. Lawson sarà quindi il pilota di riserva per entrambe le squadre Red Bull l’anno prossimo.

Nel podcast Beyond the Grid, Lawson ha condiviso alcune frustrazioni provate dopo essere stato così vicino a realizzare il suo sogno di diventare un pilota di Formula 1, solo per vedere sfumare l’opportunità nonostante avesse fatto tutto nel modo giusto. Quando gli è stato chiesto quali fossero i suoi piani per il 2024, Lawson ha riso, notando che non può nemmeno partecipare alle sessioni di prove libere come “giovane pilota”. Il ragazzo infatti ha superato il limite massimo consentito di due Gran Premi per tale partecipazione. Ha dichiarato in tono rassegnato: “Non posso più partecipare a nessuna delle sessioni di prove libere. Sinceramente, non lo so“.

“Non so se avrò l’opportunità di guidare di nuovo e, se ci sarà, non so quando sarà. Al momento, dato che ho gareggiato in gran parte dei campionati, persino in Formula 1, non posso davvero tornare in Formula 2, non avrebbe senso. Non voglio nemmeno tornare in Super Formula. Potrei farlo, ma ci sarebbe meno beneficio. Quindi penso che mi concentrerò completamente sull’essere pilota di riserva. Ciò significa molto lavoro al simulatore, che penso mi abbia aiutato a entrare in Formula 1 e ad adattarmi così rapidamente. Sono stato pilota di riserva per quasi due anni ora“.

Lawson comprende le decisioni prese, ma resta l’amaro in bocca

Su come ha gestito la frustrazione di tali scelte, Lawson ha spiegato: “Penso che ciò che potenzialmente ha aiutato in ogni scenario sia stata la capacità di comprendere le ragioni dietro ciascuna decisione. Sì, è estremamente frustrante, ma sono stato in grado di sedermi e dire: ‘Posso capire il perché questa decisione, in questo momento’. Questo vale anche per l’anno scorso con Nyck de Vries. A quel punto, stavamo avendo una stagione di Formula 2 molto difficile. L’abbiamo ribaltata alla fine. Ma era troppo tardi e abbiamo avuto una buona chiusura di stagione, ho fatto buoni test in Formula 1, ma la scuderia aveva già preso la sua decisione“.

Segnare i suoi primi punti a Singapore aveva rafforzato le apparenti possibilità di Lawson di ottenere il sedile, ma il neozelandese ha rivelato di aver già saputo in anticipo che non sarebbe stato incluso nell’AlphaTauri. Questo, sostiene, ha un po’ tolto il fascino a tale traguardo. Lawson ha affermato: “Sì, è stato davvero un bel sentimento sapere che, potenzialmente, avevo fatto un grande passo nel tentativo di ottenere un sedile. Ma sapevo anche prima di Singapore che non avrei guidato l’anno successivo. Sapevo che, in pratica, non avrei ottenuto il posto. L’ho scoperto prima delle qualifiche, il tempismo non è stato il migliore“.

“È stato difficile perché i media e tutti non lo sapevano. Quindi abbiamo fatto delle buone qualifiche e i media erano davvero positivi. Dicevano fondamentalmente tutte queste cose belle sulla mia possibilità di guidare l’anno prossimo, ma io sapevo di no. Penso che sia stata una sensazione simile dopo la gara. Sapevo che non avrei guidato l’anno successivo, quindi ha sicuramente tolto un po’ di emozione“. In conclusione, Liam Lawson ha affrontato con calma la (comprensibile) amarezza, seguendo la logica di ciascuna decisione e cercando di comprendere le ragioni dietro di esse. Nonostante le sfide, rimane determinato a fare del suo meglio come pilota di riserva Red Bull e a cogliere eventuali opportunità future che potrebbero sorgere.

Elisabetta Bianco