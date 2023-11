Verstappen su Las Vegas: “Sembriamo dei clown”

Il GP di Las Vegas non ha ancora avuto il suo avvio ufficiale, eppure, sembra già essere criticato da molti: il primo, è Max Verstappen che si apre a riguardo utilizzando toni duri

Il Gran Premio di Las Vegas, ha ospitato per le vie dello Strip una cerimonia di apertura in tutto stile americano. Piloti , team principal , macchine , insomma tutte le componenti del Circus sono state impegnate in questo evento serale, che ha permesso ai fan statunitensi di avvicinarsi ancora di più a questo sport. Facendo il suo ritorno a Las Vegas , la Formula 1 ha voluto celebrare in grande stile, tuttavia Max Verstappen avrebbe preferito non partecipare alla cerimonia, esprimendosi con toni duri.

“Sembriamo dei clown”, esordisce in merito. Il due volte campione del mondo ha criticato duramente la scelta pubblicitaria dell’organizzazione, proseguendo così: “Per me tutta questa cosa poteva essere evitata. Stiamo lì, in piedi , sembriamo dei clown, voglio dire. Con o senza il mio appoggio l’organizzazione comunque incassa, quindi non dipende davvero da me. Certo, non posso mentire, ho sempre dato la mia opinione su determinate cose, buone o cattive che siano. È come sono fatto”.

In seguito, il tre volte campione del mondo prosegue l’intervista, evidenziando principalmente come lo sport di oggi sia incentrato sull’intrattenimento e non sulla disciplina in se. “Ad alcune persone piace mostrarsi un po’ di più, a me non piace affatto. Sono sempre cresciuto guardando la performance dello sport, e adesso è come continuo a vederlo attualmente. Quindi si, mi piace Las Vegas, ma non per farci una gara. Alla fine però non siamo padroni, l’organizzazione fa quello che vuole e noi la seguiamo senza troppe pretese , non c’è molto che possiamo fare”. Il Gran Premio di Las Vegas ha lasciato molto spazio alle critiche, ma il layout del circuito, riuscirà ad attirare l’attenzione in pista ?