Verstappen presenta il nuovo casco: c’è il numero 1

Per poter osservare le monoposto del 2022 è ancora presto. Con l’avvicinarsi della stagione, però, scuderie e piloti rivelano sempre più dettagli riguardanti ciò che sarà. Ovviamente tutta l’attenzione è rivolta alle vetture, ma – per ingannare l’attesa -, il campione del mondo ci ha dato un assaggio di quello che vedremo sulla sua vettura. O meglio, spuntare dalla sua vettura: il casco. Era già stato abbondantemente anticipato, ma ora possiamo osservarlo con i nostri occhi: Max Verstappen indosserà il numero 1. E tanto, tanto oro.

ɴᴇᴡ season, ɴᴇᴡ ɴᴜᴍʙᴇʀ, ɴᴇᴡ ʜᴇʟᴍᴇᴛ

Very happy to show you all my new helmet for the 2022 season! It’s the small details that make the difference 1️⃣⭐

1:2 & 1:4 2022 scale models available soon. Pre-register now to be the first to know. 🔗 https://t.co/ZJL7fBwqAy pic.twitter.com/msq2Jcj9Hy

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) January 27, 2022