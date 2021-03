Verstappen in Red Bull perde il meccanico numero 1

Max Verstappen saluta dopo tanti anni il suo meccanico numero 1 e pedina fondamentale nei suoi successi in Red Bull, ovvero Lee Stevenson

La stagione 2021 non è ancora partita, ma Max Verstappen perde una pedina fondamentale all’interno del suo team in Red Bull. Si tratta di Lee Stevenson, il meccanico numero 1 della sua macchina, con il quale l’olandese lavorava fin dal 2016.

Nel nuovo organigramma della Red Bull, Stevenson cambia posto e diventerà meccanico numero 1 della squadra dedita alle esibizioni, secondo quanto ha informato lo stesso tecnico britannico nel suo profilo Instagram.

Il britannico è stato responsabile della monoposto di Max, sempre pronto ad affrontare anche le condizioni più stressanti, riuscendo anche a effettuare le riparazioni in tempo prima della gara, come è accaduto al GP d’Ungheria nel 2020. Al momento non si sa chi sarà il suo sostituto.

STEVENSON: “MAX RIUSCIRA’ A OTTENERE IL TITOLO”

Lee saluta la squadra corse, augurandole molta fortuna per il futuro. È consapevole del non essere riuscito a conquistare un titolo insieme, ma è certo che Max ci riuscirà molto presto: “10 vittorie, 3 pole position, 42 podi. Non avrei mai sognato di percorrere un viaggio così incredibile con il miglior pilota della griglia. È un peccato non essere riusciti a conquistare il titolo iridato. Ma sono sicuro che ci riuscirà!”

“Il mio viaggio come meccanico numero 1 della monoposto è giunto alla fine e avrò un nuovo posto nel team. Un’opportunità che non avrei potuto lasciar passare! Auguro ai ragazzi buona fortuna, affinché riescano a ottenere molte vittorie e spero che raggiungano il titolo. Ci vedremo presto in una prossima esibizione. Continuate a spingere!,” ha poi aggiunto Lee.

Lee Stevenson ha iniziato a lavorare come meccanico in Formula 1 nel 2000 con il team Jordan, per poi essere ingaggiato in Red Bull nel 2006 come meccanico numero 2. Nel 2014 sale di grado, diventando meccanico numero 1 del team e fin dal 2016 lavorava sulla monoposto di Verstappen.