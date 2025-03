“Addio Ferrari, corro con Cadillac!” | Il clamoroso tradimento scuote la Formula 1: ecco il pilota che si sono rubati

Con l’annuncio dell’ingresso di Cadillac in Formula 1, è scattato il toto piloti. Chi avrà l’onore di guidare la monoposto americana?

L’annuncio ufficiale è arrivato come un fulmine a ciel sereno: Cadillac, marchio iconico dell’automobilismo americano, farà il suo ingresso in Formula 1 a partire dalla stagione 2026.

La casa automobilistica americana, parte del gruppo General Motors, ha infatti confermato la sua partnership tecnica con il team Andretti Global. L’ingresso di Cadillac in Formula 1 rappresenta un momento storico per il marchio e per l’intero sport.

Dopo anni di indiscrezioni e speculazioni, la casa automobilistica americana ha finalmente deciso di compiere il grande passo, unendosi alla griglia di partenza del campionato più prestigioso del mondo.

La notizia ha scatenato un’ondata di entusiasmo tra gli appassionati, ma anche un terremoto nel paddock, con il conseguente avvio del toto piloti e un clamoroso “tradimento” che ha scosso il mondo delle corse.

Toto piloti: chi guiderà la Cadillac?

Le ipotesi sono molteplici e coinvolgono sia piloti esperti che giovani talenti. Tra i nomi più gettonati figura quello di Zhou Guanyu. Il pilota cinese, attualmente in forza all’Alfa Romeo, sarebbe stato “rubato” da Cadillac alla Ferrari, scatenando un vero e proprio terremoto nel paddock. La sua esperienza e il suo talento lo rendono un candidato ideale per guidare la monoposto americana anche se per Ferrari la partenza del suo bravo pilota rappresenta un duro colpo.

Tra gli altri candidati c’è Colton Herta il giovane pilota americano, astro nascente della IndyCar, considerato un talento cristallino e sarebbe il pilota perfetto per rappresentare il marchio americano in Formula 1. Anche Alexander Albon, pilota thailandese attualmente in forza alla Williams, è un profilo interessante, su tutti però spicca il nome di Mick Schumacher il giovane pilota tedesco, figlio del leggendario Michael, che è alla ricerca di una nuova opportunità in Formula 1 e potrebbe trovare in Cadillac la squadra ideale per rilanciare la sua carriera.

Il futuro della Formula 1

L’arrivo di Cadillac in Formula 1 rappresenta un evento epocale che potrebbe cambiare gli equilibri del campionato. La presenza di un marchio americano di tale prestigio potrebbe attrarre nuovi sponsor, nuovi piloti e nuovi appassionati, contribuendo a rendere la Formula 1 ancora più spettacolare e competitiva.

La decisione di Cadillac è stata accolta con grande favore dagli organizzatori della Formula 1, che vedono nell’arrivo del marchio americano un’opportunità per espandere ulteriormente il bacino di utenza e rafforzare la presenza del campionato negli Stati Uniti, mercato chiave per il futuro della Formula 1.