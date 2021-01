Verstappen: “Ho dato la mia opinione sulla line up 2021”

L’olandese della Red Bull ha espresso la propria opinione, aiutando il team a scegliere il giusto pilota per il 2021

Il rapporto tra Max Verstappen e la Red Bull è sicuramente qualcosa di molto stretto e profondo, tanto che la stessa scuderia ha espressamente chiesto al pilota di dire la sua in merito alla line up 2021. Al fianco dell’olandese, fino a questo momento, si sono schierati Daniel Ricciardo, Pierre Gasly e Alexander Albon. Tutti piloti con cui, in un modo o nell’altro, Verstappen ha dimostrato di andare d’accordo, nonostante la competitività dimostrata in particolar modo con il pilota australiano.

Al termine della scorsa stagione, la scuderia austriaca ha deciso di non rinnovare il contratto di Albon, offrendo però al pilota l’opportunità di rimanere all’interno del team come pilota di riserva. A quel punto, per la Red Bull è arrivato il momento di scegliere il nuovo compagno di squadra di Verstappen. E chi meglio dell’olandese avrebbe potuto aiutarla nel prendere questa decisione?

FIDUCIA E RISPETTO RECIPROCO

Di conseguenza, facendo leva sul profondo rapporto venutosi a creare con il pilota, la Red Bull ha voluto la sua opinione per scegliere la line up del prossimo anno. “Naturalmente, ho dato la mia opinione” ha dichiarato lo stesso Verstappen. “Ma, alla fine, è stata una cosa semplice e naturale, perché ho un buon rapporto con Christian e Helmut. Possiamo dirci qualsiasi cosa, dalla vita in pista a quella personale“.

“Non ho paura di nessuno. Non importa chi sta seduto vicino a me. Mi va bene comunque” ha poi aggiunto l’olandese, lanciando forse una provocazione al neo compagno di scuderia, Sergio Perez. Una sicurezza, quella dimostrata da Verstappen, che è stata lodata anche dall’ex Red Bull, Albon. Intervistato da Ziggo Sport, il giovanissimo tailandes ha dichiarato: “Non c’è nulla di cui vergognarsi nel dire che è un ragazzo molto determinato. A essere onesti, non ci sono problemi, lui è fatto così. Penso che si possa vedere soprattutto dalla sua sicurezza e dal modo in cui cerca di raggiungere i suoi obiettivi“.