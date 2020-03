Verstappen: “È il momento di puntare al titolo”

Max è giovane ma ormai esperto: dopo aver imparato dagli errori, vuole puntare al titolo

Non si sa ancora quando inizierà questo 2020 motoristico, ma Max Verstappen continua a mostrarsi parecchio motivato e desideroso di competere in pista.

“Mi sto divertendo molto con il team”, ha affermato Verstappen in un video promozionale di Mobil 1.

“Tutti sono molto motivati ​​e tutti lavorano bene insieme, mi sento a casa e questo è importante. Ovviamente come pilota vuoi vincere campionati e come squadra stiamo lavorando molto duramente per raggiungere questo obiettivo”.

Ci sono possibilità di vincere il titolo? “In Red Bull l’hanno fatto in passato e credo nel team che possa tornare a farlo. La nostra nuova partnership con la Honda…abbiamo appena trascorso un anno insieme e penso che andrà solo meglio. Vincere il campionato, sarebbe un successo “.

UNO SGUARDO AL PASSATO E UNO AL FUTURO

Una battuta anche sul 2019, la miglior stagione dell’olandese da quando è nel Circus. “In generale, non abbiamo fatto molti errori. Di solito abbiamo massimizzato i risultati quando non eravamo in grado di lottare per il campionato. Siamo saliti sul podio, abbiamo fatto buoni pit stop, preso le giuste decisioni. Tutto questo la rende la migliore stagione di tutte quelle che ho disputato”.

“Sono ancora giovane e quando ho iniziato ero ancora più giovane. Allora non avevo molta esperienza e da allora ho seguito una curva di apprendimento naturale. Ho imparato dagli errori, ho fatto buone gare e sono molto contento del risultato finora. Ora è tempo di andare per il campionato!“.