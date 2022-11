Verstappen contro le Sprint Race: “Non le capisco”

Stagione del 2022 agli sgoccioli ormai, che si chiude con largo anticipo grazie alla vittoria ‘matematica’ del campione olandese della Red Bull per il campionato piloti. Tutta via, lo spettacolo della Formula 1 non si ferma qui, perchè ad aggiungersi nella tappa del Brasile c’è la Sprint Race, un format portato alla luce poco tempo fa e che dovrebbe regalare maggiore intrattenimento agli spettatori. Eppure, l’introduzione della Sprint Race non è ‘andata giù’ a tutti, il primo a parlare è stato Max Verstappen a seguito della notizia di un ulteriore ampliamento del concept nel 2023.

Stando alle parole del pilota olandese, durante la sprint race si avrebbe comunque minor spettacolo, dato dal fatto che i piloti non sono disposti a correre ulteriori rischi e rovinare la gara di domenica. Un discorso che assume le sue ragioni, considerando il numero maggiore di punti previsto per la gara, i rischi di rovinare le monoposto e sabotare così le prestazioni del weekend.

🗣️ | Max on #F1 sprint races:

“Every time I do these [sprint] races, its about ‘dont get damage, make sure you stay in the top three’”

“For me, thats not really a race, because you go into the main race and you know there are way more points available, you risk a bit more there” pic.twitter.com/fQ4y3rDc5m

