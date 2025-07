Verstappen accoglie Mekies, nuovo team principal Red Bull

Il GP del Belgio segna l’inizio di una nuova era per la Red Bull, con Laurent Mekies che debutta nel ruolo di team principal al posto di Christian Horner. La notizia del nuovo Team Principal Red Bull, arrivata a sorpresa dopo l’allontanamento del manager britannico, apre un capitolo delicato per il team di Milton Keynes.

Dopo diciotto mesi di turbolenze interne, culminati nell’inchiesta su Horner e nell’addio di figure chiave come Adrian Newey e Jonathan Wheatley, la Red Bull ha deciso di affidare il timone a Laurent Mekies. Ex Racing Bulls. Il francese subentra con effetto immediato e prende in mano un team che, dopo aver dominato negli ultimi anni, ha perso il titolo Costruttori e rischia di cedere anche quello Piloti. Al momento, a favore della McLaren.

“Voglio scoprire la magia di questa squadra. Conoscere chi lavora dietro le quinte, ascoltare e capire questa bellissima macchina che è la Red Bull”, ha dichiarato Mekies nel suo primo giorno nel nuovo ruolo. Una dichiarazione che mostra il desiderio di inserirsi con rispetto e determinazione, puntando a recuperare la coesione interna. Nel frattempo, Alan Permane è stato nominato suo sostituto alla guida di Racing Bulls. Un avvicendamento che potrebbe avere ripercussioni anche nella gestione del rapporto tra team ufficiale e satellite. Una relazione, fino a questo momento, mai pienamente armonica.

Verstappen pronto a collaborare con Mekies

Il quattro volte campione del mondo Max Verstappen, reduce da un deludente Gran Premio di Gran Bretagna, guarda con ottimismo al nuovo assetto interno. “La scorsa settimana ero in fabbrica per lavorare al simulatore. Non vedo l’ora di collaborare con Laurent” ha dichiarato l’olandese.

Un’apertura significativa, specie dopo le indiscrezioni che lo vedevano tra i principali promotori della rottura con Horner. Verstappen arriva a Spa-Francorchamps — circuito dove ha vinto ininterrottamente dal 2021 al 2024 — con la voglia di riscatto, prima della pausa estiva. “Spa è la mia pista preferita, un tracciato vecchia scuola che richiede perfezione assoluta,” ha dichiarato il pilota Red Bull. “Amo le curve ad alta velocità come l’Eau Rouge e i cambi di pendenza che la rendono unica”.

Tsunoda ritrova Mekies: “Sappiamo come lavorare insieme”

Chi conosce già Mekies è Yuki Tsunoda. Il giapponese, autore finora di una stagione complicata con soli sette punti raccolti, ha apprezzato la collaborazione con il manager francese durante la loro esperienza con Racing Bulls. “Abbiamo lavorato molto bene insieme,” ha detto Tsunoda. “So come si approccia al lavoro e sono pronto a dare il massimo per ottenere i risultati che servono”.

La speranza del pilota nipponico è che Spa si riveli un circuito favorevole, nonostante la complessità introdotta dal format Sprint. “Il lavoro svolto nella pausa è stato intenso, sia fisicamente che mentalmente,” ha aggiunto. “Mi sento pronto per queste due gare prima della pausa estiva”. Il nuovo team principal Red Bull avrà dunque l’occasione di valutare da subito l’atmosfera e le dinamiche interne della squadra in un weekend storicamente cruciale, su un tracciato iconico come Spa-Francorchamps.

Mattia Romano