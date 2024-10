Versa questo liquido nel motore: con 20€ riduci del 20% i consumi e passi la revisione al primo colpo

Soluzione per migliorare il motore dell'auto (Fonte: Canva) - F1World.it

Ecco quale liquido devi comprare per rendere il tuo motore più efficiente abbattendo i costi. Ti bastano 20 euro per ottenere un propulsore a prova di revisione, lo trovi proprio qui.

Le automobili devono essere tenute con cura, in quanto, essendo un mix di componenti meccanici ed elettronici è facilissimo che si deteriorino con il tempo, se non si effettua la corretta manutenzione.

Rivolgersi ai professionisti del settore è sempre un’ottima scelta, i quali sapranno sempre come mantenere in buone condizioni il motore dell’auto. In altre occasioni poi, anche il guidatore potrebbe fare la differenza, acquistando prodotti di qualità.

In questo particolare caso poi, l’acquisto di questo prodotto vi aiuterà a rendere il vostro motore più efficiente, riducendo i costi del 20%. Vi basterà mettere il liquido al suo interno e vedrete la differenza, oggi vi spieghiamo dove trovarlo.

Una manutenzione continua

Molti guidatori commettono sempre lo stesso errore, una volta acquistata l’auto, si presentano dal meccanico soltanto in presenza di spie o problemi vari. Dimenticano totalmente di effettuare la manutenzione ordinaria, con i vari cambi d’olio, filtri, pastiglie freni, ammortizzatori e così via. Facendo un paragone sempliciotto, se voi acquistate una pianta e la lasciate al sole senza prendervene cura, giorno dopo giorno, la pianta morirà.

Se voi gli metterete l’acqua e il concime giusto, potandola quando indicato, il vostro vegetale crescerà forte e rigoglioso e vi durerà per molti anni. Il procedimento è il medesimo anche per la vostra automobile, la quale se curata con attenzione, potrà durarvi per molti anni, senza mai il bisogno di fare grandi lavori di meccanica.

Un additivo indispensabile

Tra i vari prodotti che potreste comprare per cercare di allungare la “vita” alla vostra automobile il più possibile, c’è sicuramente l’additivo LIQUI MOLY Cera Tec del marchio tedesco LIQUI MOLY, grazie al quale, come riportano da autobild.es, potrete rivitalizzare la potenza del motore, abbattere i costi del 20%, in quanto riduce il consumo dei carburanti e anche le emissioni inquinanti.

La cosa bella in tutto questo è che non dovrete spendere grandi cifre, in quanto potrà essere vostro a 20 euro direttamente su Amazon. Come potrete vedere dalle recensioni, sono già moltissimi gli utenti che l’hanno acquistato notando miglioramenti immediati. Se volete proprio essere sicuri al 100% però prima di usarlo, potreste chiamare la casa madre del marchio della vostra auto e chiedere conferma a loro, se questo additivo LIQUI MOLY Cera Tec, sia compatibile o meno con il vostro veicolo.