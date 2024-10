Pompa di benzina, scatta nuovo obbligo: vietato superare i 60 litri di carburante | Se sfori sei a rischio multone

Un nuovo obbligo alle pompe di benzina, non è più possibile superate i 60 litri di carburante se non vuoi rischiare la multa.

Come se non bastasse il continuo aumento di carburante, ecco una novità che piomba proprio sugli automobilisti e impone loro di seguire una serie di regole che potrebbero, altrimenti, esporre al rischio di sanzioni.

Il carburante negli ultimi mesi è stato sicuramente l’argomento che ha aperto maggiori discussioni nel mondo automobilistico per via dell’aumento del suo costo in maniera quasi esponenziale. Negli ultimi anni tanto il diesel quanto la benzina hanno subito un aumento del 100% e in alcuni casi anche oltre.

Un problema non di poco conto se si considera il grande utilizzo che ognuno di noi fa della propria automobile. Proprio per questo motivo si nutre non poco timore nei confronti dei continui aumenti che potrebbero continuare a rendere la vita non poco difficile ad ogni singolo cittadino.

Come se tutto questo non bastasse a metterci lo zampino ci pensa anche il Codice della Strada e le regole per quello che riguarda i massimo numero di litri di carburante che è possibile trasportare in auto. Insomma, le problematiche sembrano proprio non finire mai per gli automobilisti.

Carburante in automobile, attenzione alle regole

Tranquilli nostri cari automobilisti, nessuno vi imporrà regole precise su quanto carburante trasportare nella vostra automobile. Le regole a cui ci si riferisce sono ben altre e riguardano il trasporto del carburante all’interno di taniche. A parlarne in maniera specifica è l’articolo 168 del Codice della Strada che disciplina il trasporto di materiali pericolosi.

La legge indica che il trasporto di carburante deve avvenire all’interno di apposite taniche che siano conformi alla normativa CE e che abbiano i requisiti UN. Quindi le taniche devono presentare data di fabbricazione e codice di omologazione, altrimenti non potranno essere utilizzate.

Quando carburante è possibile trasportare

Rispettando le regole per quello che riguarda l’omologazione delle taniche, all’interno della propria vettura è possibile trasportare non più di 60 litri di carburante. Se non si rispetta tale quantitativo si rischia di ricevere una multa di 162 euro.

Il quantitativo massimo scende a 10 litri nel caso in cui si debba oltrepassare un luogo di frontiera. Anche in questo caso le sanzioni previste sono molto più severe di quello che si possa pensare.