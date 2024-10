Marmitte rumorose: ora non solo ti multano ma ti spediscono per direttissima in Motorizzazione

Oggi affrontiamo il discorso delle marmitte rumorose, per colpa delle quali potrete prendere una multa consistente e finire direttamente in Motorizzazione. Adesso vi spieghiamo perché.

Quando si prende un’automobile o un ciclomotore la tentazione di modificarne i componenti è sempre molto alta, soprattutto tra i giovani. Diciamo che avere l’auto alla Dom Toretto di Fast and Furious fa gola a molti, ma com’era illegale nel film lo è anche nella vita vera.

Ci sono diverse modifiche che potrete fare che sono consentite dalla legge e altre invece che se dovessero pizzicarvi, avreste delle conseguenze molto pesanti, con cifre astronomiche da pagare per non parlare del divieto di circolare finché l’auto non sarà di nuovo omologata su strada.

Per questo motivo oggi vogliamo parlare di un fenomeno che spesso dilaga tra i giovani e cioè il problema delle marmitte rumorose. Ecco cosa succede in questo frangente, in quanto non solo verrete multati ma dovrete fare un giro anche in Motorizzazione.

Le modifiche non approvate

Quando si effettuano modifiche alla propria auto o ciclomotore che non sono approvate dalla legge, non solo rischiate di guidare un veicolo non omologato ma anche non sicuro, in quanto componenti aggiuntivi diversi da quelli progettati per il tipo di mezzo di trasporto, possono non essere a norma.

Per questo motivo, prima di effettuare qualunque modifica al progetto originale, dovrete necessariamente parlare con chi di dovere, per evitare spiacevoli sorprese future, anche perché se il mezzo non è a norma non avrete modo di appellarvi, in quanto il Codice della Strada parla chiaro anche su questo frangente.

La questione delle marmitte rumorose

Tra le varie modifiche che vengono effettuate spesso su autoveicoli, ciclomotori e così via, ci sono sicuramente quelle dei tubi di scappamento. Badate bene però che avere le marmitte rumorose non a norma è vietato dalla legge, in quanto il “famoso rombo”, deve avere una taratura dei decibel del suono, in modo da garantire la quiete ai cittadini. Per questo motivo, fareste meglio a fare attenzione, perché se vi dovessero pizzicare gli agenti, come riportano anche da asaps.it, c’è una cosa che vi faranno fare.

Dovrete andare in Motorizazzione e in seguito sottoporvi alla revisione obbligatoria. Qualora il componente risultasse non a norma e tanto meno non omologato, finirete nei guai, in quanto dovrete pagare una multa costosa e per poter circolare nuovamente dovrete rimettere il pezzo originale o comunque uno accettato dalla legge. Non vi conviene quindi fare azioni di questo tipo, tanto prima o dopo, vi beccano sempre.