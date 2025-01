Vacanze on the road nel Belpaese: tornano a casa con una valanga di multe e il divieto di entrare in Italia | Un film horror è più bello

Vacanza on the road (Fonte: Canva) - www.f1world.it

Dopo aver fatto le vacanze on the road nel Belpaese, tornano a casa con una valanga di multe e il divieto di tornare in Italia.

Ogni volta che si decide di andare in vacanza in uno Stato diverso dal proprio, la prima cosa da fare è quella di visionare i vari regolamenti attivi, in quanto non tutti sono internazionali, molti sono locali ed è quindi impossibile conoscerli se non si è del luogo.

Dopo aver fatto quindi una ricerca sulle varie usanze, tradizioni, usi e costumi, siete pronti a partire per potervi godere al meglio la vostra vacanza, rispettando il popolo che vi accoglie. Senza togliere nulla ovviamente agli altri Stati, ma l’Italia resta una delle mete più gettonate da visitare almeno una volta nella vita.

Eppure per questa coppia, questa vacanza se la ricorderanno probabilmente per tutta la vita. Sono tornati a casa con una valanga di multe e con il divieto di tornare in Italia. Cosa sarà successo?

Il rispetto per le regole altrui

Come vi dicevamo, il rispetto per le regole altrui è fondamentale per poter convivere in maniera civile con tutti i vari popoli. Ogni cittadino può decidere se andare semplicemente in vacanza in un altro Stato o se andare a viverci in pianta stabile. A prescindere dalla motivazione, la regole è sempre la stessa: il rispetto per le tradizioni di chi vi ospita.

È inutile andare in un luogo e pretendere che il proprio stile di vita sia uguale a quello del nuovo Paese, ognuno ha le proprie tradizioni e regole, motivo per cui fareste meglio a studiarle in todo e se volete riuscire a convivere in maniera pacifica, dovete necessariamente rispettarle.

https://www.tiktok.com/@kerrydenevan/video/7459922972627848479

Una strana vacanza

Ovviamente noi non sappiamo cosa sia successo a questa coppia e perché abbiano ricevuto una valanga di multe dopo il loro ritorno in patria dalle vacanze on the road nel Belpaese, ma sicuramente questa esperienza se la ricorderanno per tutta la vita. È successo all’influencer Kerry Denevan e al suo compagno, i quali, come hanno riportato da lavanguardia.com, dopo il loro rientro in Patria, precisamente dopo 4 mesi hanno ricevuto della posta inaspettata.

Come mostra la stessa influencer in un video social, hanno ricevuto svariate multe: “Il postino ci ha appena lasciato tutte queste multe. Ti ricordi di aver fatto tutto questo?”, chiede lei al suo compagno e ancora: “Ci vietano di entrare in Italia?”, ironizza l’influencer? Cosa ne pensate voi di questa storia?