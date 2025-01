Fermo amministrativo: la nuova legge ribalta tutto | La macchina bloccata in box è acqua passata

Con questa nuova legge tutto quello che sapevamo sul fermo amministrativo cambia rotta. Dite addio alla macchina bloccata in box.

“La legge non ammette ignoranza”, non finiremo mai di dirlo, in quanto i cittadini dovrebbero sempre basarsi su articoli e riforme e non sul “sentito dire” o sul passaparola. Non c’è metodo più sbagliato per poter cercare di vivere la propria vita nella legalità, di quello di affidarsi a fatti riportati da fonti non verificate.

Inoltre, le tasse vanno pagate per poter vivere in questo mondo. Chi più chi meno, in base anche alla propria situazione reddituale, ma l’importo dovuto allo Stato non ammette né repliche né sconti. Anche perché in caso di debiti, la mora continua a crescere.

Eppure, in questo particolare contesto, la nuova legge ribalta tutto in merito al fermo amministrativo. La macchina bloccata in box non ci può più stare.

In cosa consiste il fermo amministrativo

Quando non si pagano le tasse o comunque dei debiti finanziari, il cittadino viene avvisato del mancato pagamento con delle comunicazioni stringenti sui tempi entro il quale dovrà saldare il proprio debito, sia in todo che a rate. Se le notifiche non vengono rispettate, lo Stato si avvale dei bene di cui il debitore dispone per poter rientrare della cifra dovuta.

Ci sono ovviamente alcuni bene impignorabili e da qualche anno a questa parte fortunatamente, anche gli animali da compagnia rientrano in questo gruppo, visto che in passato anche il proprio animale domestico poteva essere portato via al cittadino per saldare il proprio debito. Ad ogni modo, l’auto rientra negli oggetti che possono essere inclusi nel fermo amministrativo, tranne in questo caso.

La nuova legge sul blocco della macchina

Come dicevamo, in caso di debiti, sono diversi i beni che possono essere pignorati al cittadino, in modo tale che lo Stato rientri del debito che ha nei suoi confronti. Con la nuova legge riportata da brocardi.it, il fermo amministrativo per la propria macchina non può più essere applicata in questo caso e quindi non dovrete più tenerla ferma nel box.

Parliamo di quando l’auto è fondamentale per il cittadino per raggiungere il proprio luogo lavorativo, in assenza di mezzi pubblici o altri mezzi di trasporto. In questo caso dunque, seguendo la sentenza n. 9202/24/14 del 3 aprile 2014, se il bene è essenziale per la vita del debitore, non può essere sottoposto a fermo. Ad ogni modo, per quanto certi eventi sfuggono dal nostro controllo, nella maggior parte dei casi, ponderate sempre bene i vostri acquisti e cercate sempre di pagare le varie tasse nei tempi prestabiliti.