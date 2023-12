Vacanze a tutto gas per Fernando Alonso, in pista a Motorland

Fernando Alonso è inarrestabile: nel corso della settimana il pilota spagnolo correrà per svariati giorni in pista a Motorland, alla guida di una DTM targata Aston Martin

Vacanze controcorrenti per Fernando Alonso. Dopo l’epilogo della stagione 2023, è tempo per i team e i piloti di ricaricare le batterie in vista della prossima stagione, che prenderà il via a Marzo. Tuttavia, il desiderio instancabile dell’adrenalina in pista non si ferma mai. Il pilota spagnolo è stato visto girare in pista sul circuito del Motorland per mettersi al volante di una DTM per dei test privati.

Un Aston Martin del 2019 per l’esattezza, con cui il pilota #14 si è destreggiato in pista per alcuni giorni insieme a piloti come Nikola Tsolov, membro della A14 Management. Il circuito aragonese non è pista sconosciuta per Fernando, il quale ha già corso durante la sua breve carriera in Endurance. Ha effettuato due test per preparare la 24 Ore di Daytona del 2017 e per preparare, insieme alla Toyota, la 24 Ore di Le Mans nel 2018.

Un segreto sconfessato

In realtà, nel post gara del GP di Abu Dhabi, Fernando Alonso aveva già parlato di questa esperienza con il tre volte campione del mondo, Max Verstappen. I due sono stati protagonisti di un simpatico siparietto, il pilota olandese ha fatto sapere allo spagnolo che avrebbe effettuato dei test a Portimao a bordo di una GT3. Non è mancata la risposta di Alonso, che ha fatto sapere delle sue vacanze a tutto gas, raccontando dell’esperienza a Motorland.

Dopo la quinta posizione nel campionato piloti e una stagione altalenante, che all’inizio lo dava come l’unico in grado di poter battere la supremazia di Verstappen, Alonso ha voglia di riscatto. L’età è solo un numero per lo spagnolo, che è già super motivato per la stagione 2024, dove spera di poter lottare dalle prime file per ottenere grandi risultati