Jannik Sinner diventa “amico” della Formula 1

Liberty Media ha creato una nuova onorificenza, la “Friend of Formula 1“, e Jannik Sinner è il primo a riceverla. Il tennista italiano, grande appassionato di corse, lavorerà al fianco della classe regina in progetti futuri, il che fa pensare che ci sia qualcosa dietro le quinte tra loro e l’ATP. L’altoatesino è stato uno dei nomi più brillanti dello sport della racchetta nel 2023, con un miglioramento fisico che gli ha permesso di scalare la classifica ATP.

Il numero 4 del mondo ha chiuso un’ottima annata lo scorso novembre vincendo la Coppa Davis e dietro la sua enorme evoluzione c’è anche un po’ di Formula 1. Il suo medico è infatti Riccardo Ceccarelli. Un paio di settimane dopo la vittoria a Malaga, Sinner ha annunciato che entrerà in Formula 1 come nuovo “Amico”, un nuovo titolo che Liberty Media ha aggiunto per continuare ad aumentare la sua popolarità.

L’italiano collaborerà a progetti futuri e probabilmente parteciperà a più di una gara nel 2024, anche se Imola e Monza saranno difficili da raggiungere, dato che coincidono rispettivamente con i Grandi Slam del Roland Garros e degli US Open.

“Sono molto grato di avere questa opportunità di lavorare con la Formula 1, sono entusiasta del futuro e dei progetti divertenti a cui lavoreremo insieme. La Formula 1 ce l’ho nel sangue e non vedo l’ora di unirmi a una delle migliori piattaforme sportive del mondo. Amo le auto, gli sport motoristici e l’adrenalina delle corse“, ha dichiarato Sinner in un comunicato ufficiale.

Oltre a Sinner, anche un altro tennista di spicco, Alexander Zverev, è entrato a far parte della Formula 1. Il tedesco è stato uno degli sportivi a cui è stato affidato l’incarico di guidare le auto. L’attuale numero sette del mondo si è anche unito al gruppo di azionisti di Alpine, insieme a personaggi come Juan Mata e Trent Alexander-Arnold. Altri volti noti come Daniil Medvedev e Holger Rune erano presenti rispettivamente ai GP di Spagna e Abu Dhabi.

D’altra parte, l’incontro di esibizione che Rafael Nadal e Carlos Alcaraz giocheranno il 3 marzo a Las Vegas arriva dopo il successo della Formula 1 nella città del gioco d’azzardo. Lo spagnolo, campione in carica di Wimbledon, è anche un noto appassionato di corse e ha mandato più di una strizzatina d’occhio a Fernando Alonso autografando la telecamera dopo una vittoria.

Honoured to be given the opportunity to work with the best in motorsports @F1! Excited for the future and the fun projects we will work together on, forza! pic.twitter.com/iVKdN567HR

— Jannik Sinner (@janniksin) December 12, 2023