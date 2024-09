V12, il nuovo segnale che permette ad alcuni veicoli di circolare a 150 km/h in autostrada | Controlla se la tua auto è tra le fortunate

Un nuovo cartello stradale da apripista in Italia a un futuro diverso per la nostra segnaletica: permette di circolare ad alte velocità.

L’esempio scozzese ha fatto proseliti. È da circa un annetto infatti che Transport Scotland, l’organismo scozzese che si occupa della sicurezza sulle strade ha optato per una nuova gamma di segnali volti a migliorare il comportamento dei guidatori sulle strade.

Si è cominciato andando incontro ai motociclisti che affrontano le curve a sinistra. Le marcature in questione, denominate PRIME (Perceptual Rider Information for Maximising Expertise and Enjoyment), sono stte progettate per aiutare i motociclisti a performare in maniera più sicura e comoda nell’approssimarsi delle curve.

Basati sulla più recente teoria accademica sui fattori umani e sulla psicologia applicata, nota anche come “psicologia del nudge”, i PRIME sono costituiti da nuove e innovative segnaletiche stradali “gateway” e da una segnaletica informativa associata. Sono pensati per fornire uno strumento ai motociclisti, “preparandoli” ad adattare il loro approccio.

Un esperimento riuscitissimo che apre a una nuova segnaletica con l’introduzione di cartelli specifici per automobilisti stavolta, che stanno prendendo piedi in Europa. A partire dalla Spagna, ma anche in un prossimo futuro si potrebbero vedere anche in Italia.

La validità del nuovo cartello

La Direzione Generale del Traffico ha varato la concessione di un nuovo segnale, apparentemente ad hoc per chi ama andare a velocità sostenuta sulle strade. A prima vista, infatti, il V12 (così si chiama il nuovo cartello stradale) consente ai veicoli di arrivare fino a 150 km/h su determinate strade.

Il segnale autostradale consente soltanto ad alcuni veicoli di circolare a quella velocità, ma su un itinerario prestabilito. Niente velocità sostenute su strade urbane, incroci o su tratti dove è presente specifica segnaletica che limita la velocità.

Come si cambia

Soltanto alle auto durante la prova tecnica e con la sigla V12 potranno circolare a 150 km/h ma solo su determinate tipologie di strade. Pertanto in assenza di segnaletica specifica, si dovrà rispettare quella canonica prevista dal Codice Stradale.

In presenza di quel cartello, invece, queste vetture chiamiamole “speciali” potranno effettuare eccezionalmente prove su autostrade, superstrade e altre strade pubbliche del territorio nazionale fino ad arrivare a una velocità massima di 150 km/h. Inoltre uno dei requisiti obbligatori che questi veicoli devono soddisfare è quello di essere identificati proprio con la sigla V-12, una speciale targa che comprende le lettere FV (Vehicle Manufacturer) in bianco su fondo rosso, posta proprio accanto alla targa, davanti e dietro. Ancora non si sa quando e come potrebbero vedersi in Italia queste V-12, molto dipenderà dalla sperimentazione iberica.