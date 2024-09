Non circolare mai in riserva sparata: questo è il grave rischio che stai correndo senza saperlo

Il consiglio degli esperti è quello di non circolare mai in riserva, puoi correre un rischio che in pochi conoscono.

Argomento ostico quello del carburante e del vizio che accomuna moltissimi automobilisti, ovvero quello di viaggiare sempre e perennemente in riserva. La convinzione comune, associata a quello che è il costo elevato del carburante, fa in modo che moltissimi decidono di sfruttare la riserva fino all’ultima goccia.

Quello che però in pochi sanno è che, esattamente come viaggiare con troppa benzina potrebbe essere poco conveniente, allo stesso modo anche viaggiare al di sotto del minimo, prima di raggiungere la riserva potrebbe essere un errore di poco conto.

Insomma, fare carburante potremmo inserirlo in quella che comunemente chiamiamo ordinaria manutenzione della nostra cara vettura. Proprio per questo motivo è importante riuscire a mantenere l’auto sempre su un livello accettabile di benzina o diesel. Ovviamente la stessa problematica si riproporrà per le automobili elettriche, ma loro meritano un argomentazione un po’ differente.

Viaggiare in riserva, non solo non è una tecnica di risparmio del carburante, ma è anche un modo per danneggiare l’automobile. Occorre quindi prestare molta attenzione e cercare di comprendere in che modo è opportuno provvedere.

Diesel o benzina poco importa

Viaggiare con poco carburante è dannoso tanto per le auto a benzina quanto per quelle diesel. Anzi, secondo gli esperti viaggiare con l’auto diesel in costante riserva è ancora più pericoloso di quello che è viaggiare con le auto a benzina a secco. Questo lo si deve alla densità del carburante e di una maggiore sensibilità all’acqua che si forma a causa della condensa all’interno del serbatoio.

Il consiglio che viene offerto dagli esperti, è quello di non scendere mai al di sotto del 20% della capacità del serbatoio, al fine di mantenere il motore in buono stato. Se si vuole risparmiare realmente sul carburante è opportuno mettere in pratica altre tipologie di abitudini, come l’utilizzare il self service invece del servito, controllare sulle app studiate in maniera apposita per confrontare i prezzi praticati nei distributori della città.

I rischi di chi viaggia sempre in riserva

Quando si viaggia in maniera costante in riserva quello che succede è che il flusso di carburante può non essere quello giusto e ciò si traduce in possibili danni per la pompa che se il livello è troppo basso inizia ad aspirare con uno sforzo che può danneggiarla

Altro elemento che si può danneggiare è il filtro che trattiene le impurità che potrebbe ostruirsi con questa pratica sconsigliata. Un guasto che spesso non è semplice da risolvere. Quindi attenzione.