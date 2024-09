Dal 2026 nuovi obblighi per gli automobilisti: tutti dovranno avere nel vano portaoggetti questo dispositivo

Nuovi obblighi dal 2026 per tutti gli automobilisti, impossibile non portare con se proprio questo oggetto, ecco di cosa si tratta.

Nonostante il Codice della Strada abbia subito delle modifiche di recente, sembra proprio che all’orizzonte ce ne siano delle altre. Infatti tanto nel 2025 quanto nel 2026 ci saranno sicuramente dei cambiamenti che interesseranno tutti gli automobilisti italiani.

Sappiamo bene che l’obiettivo principale del cambiamento è la maggiore sicurezza in strada. Quello che si auspica in ogni singolo Stato, come nella Comunità Europea è di riuscire a limitare il numero di decessi sulle strade, che, purtroppo, come ci indicano anche le cronache, sono ancora troppo numerosi.

Quindi, proprio per questo motivo è indispensabile intervenire su quelle che sono le regole basilari a cui ci si deve attenere affinché sia possibile ottenere i risultati. Una vera e propria crociata contro quelli che comunemente chiamiamo pirati della strada che hanno richiesto interventi realmente massivi.

In una prospettiva di questo genere non si può fare altro che continuare a lavorare in maniera costante per modificare le regole e probabilmente ad inasprire le sanzioni. Tra le normative nuove che verranno inserite, ce ne sono anche alcune che riguarderanno gli oggetti che ogni automobilista porta con se in automobile.

Fino ad oggi il suo utilizzo era solo consigliato

Quindi dal 2026 ci sarà l’obbligatorietà per quello che riguarda il portare con se questo specifico oggetto. La proposta però era già stata avanza alcuni anni fa e si sapeva benissimo che ben presto sarebbe diventata una legge. L’ottica rimane sempre quella di riuscire ad offrire la maggiore sicurezza possibile sulle strade.

Questa non sarà l’unica revisione prevista, quindi intanto si andrà ad eliminare il triangolo di presegnalazione del pericolo, esso verra sostituito dal segnale V16. Una modifica di cui si parlava già da tempo e che sarà effettiva dal 1 gennaio 2026.

Sabías qué… ❔Desde el 01/01/2026 será obligatorio tener un dispositivo #V16 certificado y conectado con DGT 3.0. Deberemos llevarlo en la guantera y, en caso de avería o accidente, lo activaremos colocándolo en el techo. ➕ℹ️ y modelos certificados: https://t.co/0fwnkBfEGt pic.twitter.com/VyxTVgeyQG — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 25, 2024

Cos’è il segnale V16

Attualmente questo obbligo è previsto solo per la Spagna, ma si crede che ben presto potrebbe arrivare anche in Italia. Proprio per questo motivo occorre essere a conoscenza di tutto questo.

Il segnale V16 è un piccolo faro di colore giallo che emette una luce a 360 gradi ad alta intensità, in maniera intermittente per almeno 30 minuti. L’oggetto dovrà essere presente nel vano porta oggetti e al bisogno essere posizionato sul tettuccio dell’automobile. Oltre al segnale luminoso che avviserà le altre auto di un problema, trasmetterà la posizione del veicolo alle autorità.