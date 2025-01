Una mela cotogna nel vano portaoggetti: il trucco dei cugini di campagna per un’auto impeccabile

Sembrava un’assurda trovata, invece una mela cotogna nel vano porta oggetti è davvero una svolta. L’auto così è davvero impeccabile.

Tanto simili, così uguali. Un automobilista di città e uno di campagna cosa possono avere in comune. Oltre l’amore per un’auto, poco altro. Il primo è meno scafato. Perché? Per una parola che il secondo non conosce proprio, beato lui.

L’automobilista di città deve destreggiarsi nel traffico, è certamente più stressato e magari più attento a tutto perché nel caos delle metropoli basta un attimo di distrazione e ti ritrovi un pedone a un palmo, una multa per un parcheggio, un varco ZTL messo lì da poco.

Per un automobilista di campagna tutto ciò è sconosciuto, vola su quelle curve che conosce come le sue tasche, punti patente intatti: non corre il rischio certo di ritrovarsi con punti in meno perché il figlio ha fatto un’infrazione ma è stato decurtato di tanti punti, quindi ne fa scalare qualcuno al povero genitore, che magari non guida più. Tant’è.

Ma dall’automobilista di campagna, arrivano anche dei trucchi che non sono affatto una trovata, ma si rivelano utilissimi anche in città, come una mela cotogna nel vano portaoggetti, fa diventare anche l’auto dell’automobilista di città, impeccabile.

Un consiglio efficace

Cosa potrà mai esserci di così clamoroso che mettere una mela cotogna in un’auto? Bastano poche ore per scoprire gli effetti che questo frutto produce in qualsiasi abitacolo. Proveniente dall’Asia sudoccidentale, dove viene coltivata tantissimo in paesi come l’Iran o la Turchia, la mela cotogna è uno dei frutti più aromatici che esistano: la raccolta inizia a fine settembre e si protrae fino a febbraio.

È un frutto imparentato con la mela ma più duro, motivo per cui viene solitamente utilizzato per preparare la cosiddetta pasta di mele cotogne, un tipo di crema deliziosa che viene solitamente consumata come dessert ma è adatta anche per accompagnare i formaggi. Oppure le auto. Ecco un consiglio efficace.

Un trucco molto poco conosciuto

Per gli automobilisti delle zone rurali è usanza mettere la mela cotogna dentro al vano portaoggetti dove si trasforma in un deodorante economico e naturale che ci permetterà di buttare via tutti i deodoranti chimici utilizzati.

Niente più vertigini a causa di quella fragranza artificiale sgradevole, sotto al sole, poi la mela cotogna profuma ancora di più. Ottima alternativa rispetto ai prodotti chimici. Un solo accorgimento, controllata ogni tanto, se si inacidisce sono guai.