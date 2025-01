Parabrezza ghiacciato, con l’infallibile trucco siberiano lo scongeli in 20 secondi | I passanti mi guardano scioccati

I passanti potrebbero guardarvi scioccati ma grazie al trucco siberiano, in 20 secondi non avrete più il parabrezza ghiacciato.

L’inverno è ormai giunto da parecchio e come tutti gli anni, i cittadini lamentano maggiormente il fatto del parabrezza congelato, del freddo che trovano in auto e delle strade gelate a rischio slittamento.

Ormai lo sappiamo, quindi con buona pace dei freddolosi bisogna cercare di prevenire, magari con un buon pneumatico, così come il sedile riscaldato che ci fa provare immediatamente sollievo e con uno dei vari metodi per togliere il ghiaccio dal vetro, al posto del classico grattino, che non sempre è raccomandato.

Per questo oggi vogliamo riportarvi il trucco siberiano e loro sì che di ghiaccio e freddo se ne intendono. Usatelo e in 20 secondi il vostro parabrezza ghiacciato sarà perfettamente pulito.

Le alternative al grattino del ghiaccio

La scena tipica di quando ci svegliamo al mattino per andare al lavoro è quella di trovare molte persone con guanti, sciarpa e cappello, cercare di velocizzare l’operazione di scongelamento del parabrezza, mediante l’apposito grattino. A tal riguardo però, i pareri discordanti sono molteplici, tra cui il rischio di graffiare il vetro.

Per questo motivo in rete esistono parecchie alternative, oltre al trucco siberiano di cui vi parleremo a breve, c’è anche il metodo del sacchetto con acqua tiepida, per esempio. Portatelo sopra il parabrezza, passatelo su e giù due o tre volte e vedrete il ghiaccio sciogliersi. Mi raccomando, non gettate mai acqua calda su di esso, in quanto lo sbalzo termico potrebbe farlo crepare o nei casi peggiori, scoppiare.

Il trucco siberiano

A costo di farvi guardare scioccati dai passanti, potreste provare il trucco siberiano per non avere più il parabrezza ghiacciato il mattino. Da come mostrano sui social, tra cui il profilo Instagram, autoreflectdetailing, vi servirà soltanto una bottiglia di Vodka e il gioco è fatto. Spargete il liquido da un lato e poi dall’altra e vedrete il ghiaccio sciogliersi improvvisamente, questo per l’alta concentrazione di alcol, il cui calore farebbe la stessa cosa dell’acqua calda.

Anche in questo caso però, i pareri sono discordanti. C’è chi utilizza questo metodo, sostituendo l’alcolico anche con del semplice alcol per spolverare, ritenendolo molto valido e chi teme di vedere il vetro crepare, a lungo andare. Per questo motivo fareste meglio a informarvi con chi di dovere per verificare la compatibilità con la vostra auto di questo curioso metodo. Ricordatevi che qualunque sia la soluzione da adottare è importante partire, con i vetri perfettamente puliti, visto che potreste rischiare una multa salata se guidate con scarsa visibilità.