Il circuito di Gedda sarà pronto per tempo? La risposta di Masi

La penultima gara di questa stagione sembrerebbe essere ancora a rischio, sebbene Masi non dimostri di essere preoccupato da questa eventualità

Con l’entrata del Gran Premio dell’Arabia Saudita, previsto per il prossimo 5 dicembre, nel calendario di Formula 1, sono iniziati i lavori di costruzione del circuito di Gedda. Situato sulla costa bagnata dal Mar Rosso, i lavori per il suo completamento sono ancora ben lontani dall’essere ultimati. E la preoccupazione che il tracciato di Gedda non sia pronto per tempo non è poca.

Ai dubbi che si fanno strada riguardo l’effettiva realizzazione del GP dell’Arabia Saudita, ha risposto Michael Masi. Il direttore di gara si è mostrato abbastanza sicuro e tranquillo al riguardo del tracciato in costruzione: “Ci sono stato un paio di settimane fa, e ovviamente c’è molto da fare lì. C’è un’enorme quantità di lavori in corso contemporaneamente. Ma noi, la FIA e la Formula 1 riceviamo aggiornamenti quotidiani su come stanno le cose. E la situazione sta progredendo molto, molto rapidamente“.

“Quindi dall’ultima volta che sono stato lì, sì, c’è molto da fare. Non c’è niente da negare. Penso che tutti riconosceranno che c’è tanto da lavorare. Ma sono ancora fiducioso che la gara si farà senza problemi. Penso che ci sia sempre un elemento di preoccupazione in tutto. Ma sono abbastanza fiducioso, essendo stato coinvolto in Corea nel 2010. Di cui si parlò fino all’ultimo, ma non ebbe alcun problema. Quindi sono abbastanza fiducioso che in Arabia Saudita sarà esattamente lo stesso“.

MASI: “NON AVRO’ TEMPO DI VISITARE GEDDA PRIMA DEL QATAR”

Masi ha dichiarato che alcuni luoghi del circuito sono già stati completati. Ma che, ovviamente, per rendere una pista funzionale è necessario che tutto sia pronto alla perfezione: “Ovviamente in una pista, non per dire qualcosa di banale, con tutte le varie installazioni per la sicurezza, i muretti box, i sistemi di controllo, tutto in pista è un elemento fondamentale. Quindi, dal punto di vista della FIA, sono tutti aspetti critici. E dopo averle discusse in dettaglio con Tilke, il promotore, non ho dubbi su quella prospettiva“.

“Rispetteranno ogni requisito di sicurezza, ne sono molto fiducioso. Poiché ho visto il livello di progresso e tutto ciò che viene utilizzato, montato, eretto tra la presenza di Tilke e molti appaltatori di grande esperienza, Geobrugg e Tecpro. Tutti quelli che usiamo normalmente sono lì a lavoro, e stanno facendo un lavoro fantastico. Nelle aree che sono complete – perché ci sono aree del tutto complete – la qualità del lavoro è stata fantastica, di prima classe“.

Il direttore di gara ha intenzione di andare presto a supervisionare lui stesso il proseguimento dei lavori. Ma ha ammesso che, con i prossimi appuntamenti del Campionato, il tempo per andare a Gedda sarà molto poco: “Probabilmente andrò lì tra il Brasile e il Qatar velocemente per dare un’occhiata. Ma forse più probabile subito dopo il Qatar. Vedremo come andranno le cose. Ovviamente abbiamo tutti un programma estenuante in arrivo con la tripletta di gare, e ho già avuto un programma pesante nelle ultime due settimane. Quindi vedrò a che punto staremo“.