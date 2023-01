Un altro Montoya si avvicina alla Formula 1

023 sa 2Sebastian Montoya, figlio di Juan Pablo, pilota di Formula 1 degli anni 2000, si è unito alla Red Bull Junior Team a partire dalla stagione 2023

Un altro figlio d’arte si sta avvicinando alla Formula 1. Dopo l’arrivo nel Circus iridato di Carlos Sainz, Max Verstappen e Mick Schumacher, presto potremo vedere anche Sebastian Montoya su una monoposto della massima formula automobilistica. Il colombiano, a partire dalla stagione 2023, sarà un membro ufficiale del Red Bull Junior Team.

Proprio nel corso di una recente intervista rilasciata ai colleghi di Auto Motor und Sport, Helmut Marko, super consulente di casa Red Bull, ha reso noto che Sebastian Montoya correrà in Formula 3, anche se non sarebbe stata ancora annunciata la sua squadra.

La notizia è stata proprio confermata proprio dal figlio d’arte, attraverso un post pubblicato su Instagram: “Sono entusiasta di annunciare che ora faccio parte del Red Bull Junior Team. Anche se l’anno scorso già ero entrato a far parte degli sportivi del marchio, ora lavoreremo insieme per l’obiettivo finale: la Formula 1“, ha scritto sul suo profilo ufficiale.

Chi è il Sebastian Montoya

Sebastian Montoya, classe 2005, dal 2023 sarà un membro ufficiale del Red Bull Junior Team. È figlio dell’ex pilota di Formula 1 Juan Pablo e della moglie Connie. Il 17enne ha iniziato la sua carriera nei kart, nel 2013 quando aveva appena otto anni. Dopo aver corso quattro anni oltre oceano, si trasferisce in Europa dove prende al CIK-FIA Karting European Championship nel 2017.

Nel 2020, Montoya Jr. fa il suo debutto in Formula 4 con la Prema Powerteam partecipando anche a due round del Campionato ADAC F4.

Non si può dire che quella stagione sarà ricordata in maniera positiva da parte del colombiano: il figlio d’arte non è riuscito a conquistare alcun podio durante l’anno chiudendo in undicesima posizione, dietro ai compagni di squadra Gabriele Minì, Dino Beganovic e Gabriel Bortoleto.

Nel 2021, il colombiano corre nel campionato ADAC di Formula 4 e anche nella serie italiana e tedesca. Sebastian Montoya ha chiuso la sua stagione in quarta posizione nella F4 italiana e in nona nella F4 ADAC.

All’inizio del 2022 Montoya Jr. ha fatto il suo debutto nella Formula Regional Asian Championship con la scuderia Mumbai Falcons India Racing dove ha concluso il campionato al settimo posto assoluto con 92 punti.

Il figlio d’arte, poi, è passato al campionato europeo di Formula Regional con Prema Racing dove si è classificato in 13esima posizione con 44 punti.

Spesso seguito dall’intero clan Montoya

Il pilota colombiano può contare sul completo appoggio da parte di tutta la sua famiglia. Oltre al padre Juan Pablo Montoya, che i tifosi di Formula 1 sicuramente ricordano per le sfide ruota a ruota con Michael Schumacher, è spesso accompagnato dalla madre, Connie, e dalle sorelle Paulina e Manuela.