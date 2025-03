Umidità sul parabrezza, 338€ di multa se non lo asciughi in 10 secondi | Con lo sbalzo termico la Polizia non ha pietà

Se entro 10 secondi non asciughi il parabrezza umido rischi 338 euro di multa, lo sbalzo termico fa essere la polizia senza pietà.

Ai posti di blocco nessuna pietà per gli automobilisti italiani che si trovano a vedersi consegnare sanzioni anche piuttosto importanti per infrazioni a cui spesso, non si da peso. Avere una perfetta visuale è veramente molto importante, per evitare di mettere a rischio se stessi o gli altri utenti della strada.

Ci sono condizioni in cui la visuale non è perfetta e si rischia di dover intervenire in maniera brusca nel caso in cui si abbia di fronte un’ostacolo o un pericolo.

A vigilare su questo sono gli agenti di polizia, carabinieri o vigili urbani, i quali provvedono a dare l’alt a coloro che non hanno un vetro perfettamente libero. Come se questo non fosse sufficiente, da questo momento in poi essi provvederanno a cronometrare l’automobilista, che dovrà metterci al massimo 10 secondi.

Insomma, la velocità per una volta, non sarà causa di sanzioni.

Umidità sul parabrezza, qualche rimedio semplice

Nei mesi invernali, ma anche in primavera, la differenza di temperatura tra l’interno delle automobile e l’esterno provoca un eccesso di umidità che in genere si ferma sul vetro creando quella che in genere conosciamo come condensa. Uno strato di umido che può essere tolto in maniera molto semplice utilizzando qualche piccolo rimedio home made molto furbo. Alcuni, ad esempio, pongono un calzino con all’interno del sale grosso, ovvero della sabbietta per gatti per asciugare tutta l’umidità.

L’alternativa è quella di pulire il vetro con della schiuma da barba, un metodo estremamente efficace, anche se in molti ancora non ci credono. Basta spruzzare una piccola quantità di schiuma da barba sul vetro e pulire con un panno in microfibra per dire addio definitivamente all’acqua sul vetro.

Tutta la verità sui vetri appannati

L’automobilista deve essere in grado di vedere perfettamente la strada, senza che nulla ne impedisca la visuale. Quindi prima di partire, nel caso in cui il vetro risulti essere appannato, occorre provvedere alla pulizia completa a cui è possibile procedere con l’aria condizionata. Coloro che vengono trovati con il vetro anche solo parzialmente appannato, riceve una multa di 338 euro, inoltre rischia il ritiro della licenza di guida fino a 3 mesi.

Quindi meglio prestare attenzione ed evitare passi falsi se non si vuole rischiare di vedersi togliere la vettura. Ovviamente al mattino occorre mettere in conto la possibilità di trovare il vetro coperto e dover perdere del tempo.