Terrificante furto auto, adesso ci mettono 120 secondi anche in centro città: li riconosci solo perché si muovono come un commando | Chiama la Polizia

I dati sui furti d’auto sono in preoccupante aumento: la tecnologia non basta più, rischiamo la beffa anche mentre prendiamo il caffè al bar.

Difendersi dai ladri è diventata una missione sempre più difficile. Che si parli di abitazioni o di automobili, se c’è un campo in cui la tecnologia rischia di dover sempre inseguire è proprio questo.

I topi d’appartamento o i professionisti dei furti di auto non si limitano a stare al passo con i tempi, ma spesso corrono più veloci e a confermarlo sono i numeri.

Secondo i dati del “Dossier sui Furti di veicoli 2024” elaborato da LoJack Italia su dati del Ministero dell’Interno nell’ultimo anno si è registrato un incremento del 7% per i furti d’auto, per un totale di 131.679 veicoli sottratti ai legittimi proprietari.

Le accortezze più scontate (non lasciare oggetti di valore in vista all’interno dell’abitacolo in sosta, variare il più possibile i luoghi di parcheggio) non bastano per scoraggiare quella che è ormai diventata una vera e propria professione. Nessuno di noi può sentirsi al sicuro.

Furti d’auto, scatta l’allarme rosso: i ladri 2.0 veloci come meccanici di F1

A prescindere che il nostro mezzo sia un’auto super accessoriata di ultima generazione o un vecchio Euro 3 sottoposto a limiti di circolazione convivere con il rischio fa parte della vita di un automobilista. A qualunque ora del giorno, come ci insegna un agghiacciante fatto di cronaca.

Quella del ladro di automobili è ormai diventata una vera e propria missione speciale, in sprezzo del pericolo. Il fattaccio può anche avvenire mentre siamo al bar a prendere un caffè o a fare colazione prima di andare al lavoro, perché per velocità d’esecuzione i criminali possono ormai fare concorrenza ai meccanici di F1. Purtroppo nell’indifferenza generale.

Auto a rischio anche in centro città in pieno giorno: c’è un solo modo per difendersi

Quanto accaduto a Cerignola ha fatto il giro dei social. Un gruppo di malviventi è riuscito a rubare un SUV parcheggiato in pieno centro in appena due minuti. Quattro persone, tre a terra con i volti coperti, una al volante del mezzo di supporto, hanno portato a termine quella che è parsa un’operazione scientifica, per poi dileguarsi tra le vie cittadine.

La scena è stata ripresa da vari passanti, mossi evidentemente solo da una curiosità magari incredula. Nessuna chiamata alla polizia, che è sempre l’unica cosa da fare in questi casi, e nessun allarme, eppure i movimenti della banda e il look non potevano lasciar adito a dubbi. Tutti noi un giorno o l’altro potremmo essere vittime di un episodio così raccapricciante e pauroso. La delinquenza fa ormai parte integrante delle nostre vite da passare inosservata o è stata solo paura? Quale che sia la risposta è inevitabile sentirsi tutti un po’ più soli e sempre meno al sicuro.