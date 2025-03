Pensione aprile 2025, attenzione alle nuove tasse sull’auto obbligatoria: questo mese non vedi un euro

Ad aprile 2025 sulla pensione cade la nuova tassa automobilistica obbligatoria. Questo mese qualcuno non prende nemmeno un euro.

Il prossimo mese di aprile potrebbe riservare ai pensionati italiani non poche sorprese e purtroppo non parliamo in maniera positiva. Nemmeno il tempo di vedere gli aumenti, anche se minimi, che si deve fare i conti con cedolini quasi del tutto azzerati, ma come è possibile?

Un problema che sarebbe causato dalle tasse e in particolare dalle nuove tasse da pagare sulle automobili che si posseggono. Importi che fanno non poco discutere e che sono causate dalla riforma fiscale che ancora una volta colpisce duramente i cittadini italiani. Quando arrivano le imposte, il reddito dei cittadini si azzera e questo è quello che succede per il mese di aprile.

Insomma non c’è pace per i pensionati, ancora meno se sono anche automobilisti. Il peso fiscale in Italia continua a farsi sentire in maniera determinante.

La qualità della vita dei pensionati rischia di peggiorare ancora una volta.

Aumenti sulla pensione? Ecco perché potresti non vederli

Alcuni pensionati riceveranno quindi degli aumenti importanti per quello che riguarda l’assegno pensionistico, integrazioni che si susseguiranno nel corso degli anni fino al 2027. Nello specifico, ci sarebbero ben 8 euro al mese netti in più sui cedolini, ma nel mese di aprile ci saranno anche gli arretrati, che faranno impennare gli importi. Ma i pensionati vedranno però sparire le possibilità economiche concesse dagli aumenti, per via delle trattenute fiscali.

Oltre alle regionali, comunali e all’IRPEF presenti sui cedolini di ogni mese, ci sarà un’altra tassa a pesare e che riguarderà i veicoli di proprietà. No, non stiamo parlando del bollo auto, ma di nuove tasse che potranno essere veramente determinanti per il benessere economico dei pensionati.

Le nuove tasse sull’auto riducono la pensione: chi rischia di non vedere un euro

Ad aprile 2025 tutti i pensionati che sono anche proprietari si un’automobile dovranno provvedere al pagamento di una nuova tassa di circolazione che verrà trattenuta in maniera diretta sul cedolino. un rischio non di poco conto, considerando il basso livello di beneficio economico di cui proprio i pensionati già godono ora.

Una situazione che andrebbe via via peggiorando, nullificando quello che è l’aumento di cui i pensionati possono beneficiare. Si riscossa che anche per il mese di aprile, si prevede la possibilità di ritirare la pensione dal 1 per coloro che hanno accredito in banca e nei giorni seguenti alle poste. Per consultare subito il cedolino si può sempre accedere al sito ufficiale INPS, con SPID o CIE.