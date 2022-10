Umberto Zapelloni ospite di F1world a Live Post GP

Mancano sei appuntamenti iridati al termine della stagione 2022 di Formula 1. Per tirare le somme dopo il GP di Singapore, F1world ospiterà Umberto Zapelloni

Nessuno si sarebbe aspettato un fine campionato come quello odierno. Max Verstappen e la sua Red Bull sono sempre più involati verso il titolo Mondiale mentre la Ferrari, nonostante un avvio di stagione in cui sembrava quasi imbattibile, è impegnata a chiudere dignitosamente questo 2022. Quando mancano appena sei GP al termine del mondiale di Formula 1, per commentare assieme quanto visto nella gara di Singapore, F1world ha invitato Umberto Zapelloni.

Lo sport è nel DNA

Scrittore, giornalista, opinionista. Zapelloni scrive di sport fin dai suoi esordi sulla carta stampata, quando negli anni ’80, cominciò a riempire le pagine di Superbasket prima e de Il Giornale, poi. Una vera e propria penna che ha fatto la storia dell’editoria italiana. Nel 2001 entrò nel gruppo Rcs dove svolge il ruolo di responsabile della redazione Sport e Motori del Corriere della Sera e vicedirettore della Gazzetta fino al 2018.

Un punto fermo per tutti gli appassionati di Formula 1. Dal 2019 Umberto Zapelloni lavora da freelance. Collabora con Il Foglio, Il Giornale, l’Automobile, Auto Italiana, Sky Sport, Mediaset mentre dal 2020 è responsabile dell’inserto sportivo e di quello mobilità de Il Foglio oltre a gestire topspeedblog, aperto per rimanere in contatto con i lettori che già lo seguivano sul vecchio blog ospitato su Gazzetta.it.

Una doppietta #Ferrari tira l’altra… Ci sono giornate che e’ difficile dimenticare… grazie a tutti per la fiducia a @CentauriaLibri per la pubblicazione alla @ScuderiaFerrari per la doppietta a @Alex96_01 e @RobiRinaldi per le splendide illustrazioni pic.twitter.com/80jCV5JTJi — umberto zapelloni (@uzapelloni) March 21, 2022

Non solo giornalista ma anche scrittore

Autore di numerosi libri a tema sportivo, ci piace ricordare “La rossa dei record. Una leggenda che continua. Storia dei campionati del mondo di Formula Uno dal 1950 al 2003” (Dalai Editore), scritto con Luca dal Monte. E proprio grazie al legame che lo lega al cremonese classe ’63, nel 2000 pubblica un altro libro sempre sul Cavallino Rampante dal titolo “Il grande libro della Formula 1. La Rossa, le altre e un romanzo lungo settant’anni“.

Ci fa piacere ricordare anche “La storia della Ferrari in 50 ritratti” (Centauria), uscito nel 2022, e “Gilles Villeneuve. L’uomo, il pilota e la sua leggenda” (Baldini + Castoldi), del 2021.

Umberto Zapelloni ospite di F1world

Per commentare il GP di Singapore con F1world ma soprattutto per avere la possibilità di fare le vostre domande a Umberto Zapelloni vi diamo appuntamento a lunedì 3 ottobre 2022, h. 21.00, sulla nostra pagina Facebook per Live Post GP.