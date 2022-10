Diritti Formula 1, esclusiva a Sky fino al 2027

Sky Group Limited e Formula 1, c’è l’intesa: diritti in esclusiva, in Italia e in tutti i paesi coperti dal broadcaster, fino al 2027

Nel quindicesimo anno dall’inizio della partnership arriva l’ufficialità del rinnovo dell’accordo per i diritti tra il broadcaster britannico Sky Group Limited e Formula 1 fino al 2027. Per altri cinque anni Sky Sport sarà la casa della Massima Serie, e con essa delle categorie minori di Formula 2, Formula 3, insieme alla Porsche SuperCup. Il colosso delle telecomunicazioni trasmetterà dunque in esclusiva tutti i weekend di gara, dalle Prove Libere fino alla prova principale, sui suoi canali e in streaming su NOW. Le gare saranno inoltre disponibili in chiaro sul canale TV8, con una selezione di appuntamenti in diretta oltre alle differite di tutti gli altri appuntamenti principali del calendario.

Un’eccellenza dell’offerta

“Siamo incredibilmente fieri della nostra partnership con Sky – ha dichiarato il CEO della Massima Serie Stefano Domenicali – e siamo lieti di annunciare che continueremo a lavorare insieme, con un impegno molto importante da parte di Sky. Fin dall’inizio della partnership, entrambe le parti si sono impegnate per portare divertimento, emozione e storie della Formula 1 ai nostri fan storici, cercando però di coinvolgere allo stesso tempo un pubblico nuovo e vario”. La Formula 1 ha registrato una crescita enorme negli ultimi anni, non posso quindi pensare a un partner migliore per il raggiungimento dei nostri fan con una copertura dedicata, esperta e approfondita”.

“La Formula 1 è un pilastro della Casa dello Sport – sono invece le parole di Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky – È un’eccellenza all’interno dell’offerta di Sky Sport. È un privilegio poter assicurare altri 5 anni di adrenalina e di passione ai tantissimi appassionati che ogni weekend scelgono di vivere le emozioni del Mondiale di F1 su Sky Sport. Con questo rinnovo prestigioso, Sky investe in un contenuto sportivo, in forte crescita e sempre più attrattivo”.