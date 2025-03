ULTIM’ORA – Bollo auto cancellato nel 2025, i nati in questi anni non pagani più: solo queste persone sono legalmente escluse

Nel 2025 il bollo auto sarà definitivamente cancellato, se sei nato in questi anni non lo paghi più, quindi scopri se rientri nella lista.

Questa volta sembra proprio essere ufficiale, il bollo auto ha ormai le ore contate e finalmente la tassa tanto odiata dai cittadini italiani verrà abbandonata in maniera definitiva. Di sicuro non ci si aspettava che potesse succedere veramente, memore ancora delle animate discussioni che vi erano state, soprattutto in tema di superbollo.

La chiamano tassa di possesso, deve essere pagata da tutti gli automobilisti che sono proprietari di una vettura ed è gestita in maniera locale dalle regioni. Ognuno dei territori italiani, ha la possibilità di intervenire sugli importi e decidere sconti e cancellazioni.

Per tutti coloro che non provvedono ai pagamenti nei termini stabiliti, i rischi è quello di vedersi inoltrare cartelle esattoriali firmate Agenzia delle Entrate, oltre a vedere il proprio mezzo bloccato per via del fermo amministrativo.

Ma questa volta, la misura sembra essere certa, se si rientrano specifico gruppo di automobilisti, non si dovrà più pagare annualmente il bollo auto. Ecco cosa sapere a riguardo.

Bollo auto e controllo regionale

Come accennato in precedenza, nel bollo auto viene gestito in maniera locale dalle regioni, le quali gli anni in anno possono decidere di avanzare delle proposte per degli sconti, che dovrebbero favorire gli italiani che provvedono a pagamento dell’imposta. Purtroppo occorre riconoscere che il bollo auto influisce sul bilancio familiare, di moltissimi italiani che ogni anno si vedono sottrarre centinaia di euro, per le proprie auto automobili.

In questo 2025 e negli anni appena trascorsi, non sono stati pochi gli enti locali che hanno deciso di applicare degli sconti, ma questa volta la decisione coinvolgerà tutta l’Italia. Sarà una data a decidere se e in che misura occorrerà pagare il bollo auto. Conoscere il proprio diritto di ottenere lo sconto si rivela importante per evitare di pagare tasse per le quali non si hanno doveri.

Bollo auto e carta d’identità

Quando si parla di anno di nascita, non ci si riferisce a quella dell’automobilista ma piuttosto a quella della vettura. Quindi anche nel caso della carta d’identità, quello che si vuole sapere l’anno in cui l’auto è stata immatricolata. Per le vetture che hanno più di 30 anni e sono considerate auto d’epoca, è possibile avanzare richiesta per evitare il pagamento del bollo auto.

Affinchè si possa beneficiare dell’esenzione occorre però, non solo che si sia provveduto a immatricolazione almeno 30 anni fa, ma il veicolo venga iscritto nei registri come l’A.S.I. o simili ma comunque riconosciuti.