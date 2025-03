Auto elettriche in crisi, 1 su 4 non supera la revisione: ti tocca spendere 5.000€ per le riparazioni obbligatorie se la vuoi usare ancora

Profonda a crisi delle automobili elettriche, purtroppo 1 su 4 non riesce a superare la revisione e si è obbligati a spendere 5 mila euro.

Le automobili elettriche sono piombate sul mercato automobilistico italiano quasi in maniera improvvisa. Ma come è possibile? Se ne parlava da molto tempo, ma di certo non si credeva che arrivassero così velocemente e anche con la pretesa di comandare il mercato.

Eppure il loro piano è andato letteralmente a monte a tal punto che sono già tante le case automobilistiche che hanno deciso di mettere da parte l’aspirazione di rendere l’elettrico l’unico motore che si può acquistare, introducendo interessanti alternative.

Quelle che dovevano rivoluzionare il mercato automobilistico, si sono trovate a fare i conti con degli automobilisti diffidenti, che non hanno alcuna intenzione di convertirsi.

Come se la diffidenza non bastasse a metterci lo zampino una nuova notizia di inaffidabilità, 1 modello su 4 non passa la revisione, già dalla prima volta ecco cosa sta succedendo.

Automobili elettriche: il mercato è preoccupato

Di sicuro che automobili elettriche non si sono presentate sul palcoscenico italiano nel migliore dei modi, ci hanno detto che sono costose (ed è anche vero), che la manutenzione ha costi folli, che i nostri meccanici non sono pronti ad accoglierle, perchè ne capiscono molto poco. Poi gli incendi, forse qualcuno si ricorderà che c’è stato un periodo in cui non si faceva che parlare d’altro, ma quello che è certo è che le case automobilistiche si sono messi al lavoro per migliorare i loro prodotti, salvo poi cercare di offrire anche delle alternative.

Insomma, il mercato che sembrava essere lanciato, adesso sta mostrando il suo lato più debole, con la preoccupazione che le automobili elettriche difficilmente verranno accettate del tutto. Ovviamente non mancano i colossi come Tesla, che si stanno facendo strada a suon di vendita e anche di qualche caduta fragorosa.

I risultati delle revisioni preoccupano

Proprio Tesla colosso del mercato elettrico, sta accusando non poche problematiche. I numeri parlano chiaro, sembra proprio che Tesla Model 3, quando sottoposta a revisione, in 1 caso su 4 non risulta essere regolare. In particolare sembra che vengano mostrati difetti all’impianto frenante e anche a quello di illuminazione.

Una vera e propria bocciatura per Tesla, dopo appena 3 anni dall’acquisto gli automobilisti sono chiamati a una spesa che può toccare i 5 mila euro, per poterle rendere idonea alla revisione. Come sempre succede, i dubbi che sorgono sono in merito alla sicurezza in strada, che sembra essere ovviamente minata.