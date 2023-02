Ulteriore problema per Mercedes?

Mercedes costretta a far fronte a un altro problema in questi test pre-stagionali. La W14, per ora, non sembra aver risolto i grattacapi della W13

Ulteriore problema in casa Mercedes? Ormai sembra che siano all’ordine del giorno. Infatti, dopo che George Russell è stato costretto a parcheggiare la W14 nella seconda giornata di test, sono sorti ulteriori complicazioni sulla monoposto. Il pilota britannico è stato avvisato di un guasto al sistema idraulico nel primo caso. Mentre nella giornata di venerdì il team di Brackley ha sofferto di una strana “perdita di carico aerodinamico sull’asse anteriore”. Lo stesso Team Principal, Toto Wolff, a proposito ha dichiarato: “Siamo un po’ persi, perché non sappiamo dove ci troviamo in questo momento”.

Lavoro extra dunque per i meccanici Mercedes, il quale ancora non hanno individuato le cause all’origine del problema. Di certo non un inizio di stagione incoraggiante per il team, anche se sono solo test si respira un’aria tutt’altro che tranquilla nel box. Potremmo definirlo “venerdì nero” per il team di Brackley, con Russell che ha completato appena 26 giri prima che il guasto idraulico si presentasse. Seppur i tempi sul cronometro sono da prendere con le pinze, possiamo già farci un’idea sui ruoli in griglia. Red Bull si sta dimostrando forte come l’anno scorso, mentre Ferrari sembra l’unica in grado di metterla in difficoltà. Mercedes sarà la terza forza del campionato?

Un progetto da sviluppare o già bocciato?

Di sicuro in casa Mercedes si aspettavano altri riscontri in questi primi giorni di test e quindi di prova sul campo. La W13 ha sicuramente lasciato alcuni strascichi, ma la W14 sarà in grado di colmare il gap? Il team ha comunque voluto dare fiducia al progetto “zero pod”, con una monoposto molto estrema. Gli ingegneri si stanno guardando intorno per capire se questa filosofia possa dare i suoi frutti o se cambiare totalmente il concetto della W14.

Lorenzo Apuzzo