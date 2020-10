Ulteriore positivo al Covid-19 in casa Mercedes

In Mercedes vi è un ulteriore positivo al Covid-19, dopo i test che il team ha svolto a tappeto a causa di un membro dello staff risultato positivo ieri

Sono complessivamente sei le persone del team isolate in questo momento. Ieri, la Mercedes ha annunciato che uno dei membri del suo staff è risultato positivo al Covid-19. Secondo le procedure dei protocolli FIA, tutto il personale del team di Brackley è stato sottoposto al tampone. I risultati di tali test hanno riscontrato un nuovo positivo al virus. Inoltre, in casa Mercedes precisano che un’altra persona dello staff ha dovuto ripetere ulteriormente il test ed è in attesa di sapere se è infettata o meno.

We can confirm that a team member has tested positive for COVID-19. This has been handled and is being handled in line with FIA protocols, working closely with the FIA. — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) October 8, 2020

Mercedes ha dichiarato ciò a riguardo: “Dopo il membro dello staff risultato positivo ieri, l’intera squadra ha effettuato il tampone in Germania. Tutti i membri del team sono risultati negativi al Covid-19, tranne uno. Invece un altro ha dovuto ripetere nuovamente il test. Quindi è in attesa di sapere se è stato contagiato o meno”. Questa situazione lascia la Mercedes senza sei dei suoi membri. Ciò perché nonostante ci siano soltanto due positivi confermati, le quattro persone che sono state in contatto con questi due devono comunque isolarsi, seppur siano risultati negativi ai test. Il team perciò è stato costretto a convocare sei dei suoi dipendenti che erano nel Regno Unito.

IL TEAM DI BRACKLEY HA LAVORATO A STRETTO CONTATTO CON LA FIA E LIBERTY MEDIA

Ciò per ricoprire le posizioni occupate dai sei membri dello staff in isolamento per questo fine settimana di gara al Nurburgring. “Secondo i protocolli, altri quattro membri del team, i cui risultati sono stati negativi, non saranno disponibili per partecipare al weekend di gara. Sei sostituti arriveranno dal Regno Unito e ricopriranno le posizioni rimaste vacanti nel team. Abbiamo lavorato collaborando a stretto contatto con la FIA e Liberty Media durante questo delicato processo e continueremo a farlo”. Così la Mercedes ha spiegato la situazione venutasi a creare dopo l’ulteriore positivo al Covid-19 trovato nel team.