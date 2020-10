Ufficiale: Williams conferma Russell per il 2021

Williams nella mattinata ha confermato l’attuale line up di piloti, Russell e Latifi, anche per la prossima stagione

Simon Robert, team principal della Williams ad interim, ha chiarito quest’oggi la posizione dei suoi piloti (specialmente quella del suo pilota inglese) confermandoli anche per il prossimo anno. La necessità di fare luce sulla situazione è nata dopo che la scorsa settimana si era creata un po’ di confusione sulla permanenza di George Russell. Claire Williams aveva già confermato il pilota inglese prima della cessione, ma nelle ultime settimane questo non sembrava più tanto certo. Il cambio di proprietà e le voci su Sergio Perez, non negate direttamente da Roberts a Portimao, avevano poi alimentato le voci a riguardo.

Oggi nella conferenza stampa prima del GP dell’Emilia Romagna l’attuale boss della Williams si è scusato per l’inconveniente della settimana passata. Roberts ha detto: “Probabilmente ho causato un po’ di confusione la scorsa settimana. Mi dispiace molto. Non volevamo causare del caos sulla posizione dei nostri piloti. E come ha detto George, Claire aveva già annunciato all’inizio della stagione la sua conferma. Non è cambiato nulla, questa rimane la line up anche per il prossimo anno. Siamo contenti e vogliamo ancora continuare a lavorare con loro“.

RUSSELL FIDUCIOSO PER IL 2021 CON WILLIAMS

D’altronde lo stesso Russell ha confermato la versione di Roberts dicendosi sicuro della sua posizione in Williams nel 2021: “Non è cambiato nulla dall’annuncio di inizio stagione. Ci son molte speculazioni alimentate dal fatto che ci sono molti buoni piloti sul mercato, ma come ho già detto sarò in Williams anche nel 2021“. Russell ha confessato che le voci intorno a lui e Sergio Perez hanno avuto comunque un impatto su di lui che lo hanno portato a performare ancora meglio in pista. “Ovviamente non è mai piacevole sentire che la tua posizione è potenzialmente in bilico, ciò nonostante ero fiducioso“.