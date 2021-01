UFFICIALE: Rossi amministratore delegato dell’Alpine

Cyril Abiteboul lascia il Gruppo Renault che nomina Laurent Rossi come nuovo amministratore delegato del marchio Alpine da oggi

Cyril Abiteboul, dopo aver guidato il passaggio dalla Renault all’Alpine lascia il Gruppo Renault. L’uomo che lo sostituisce è quello che fino a ora era il direttore della strategia e dello sviluppo aziendale. Laurent Rossi, così diventa l’amministratore delegato dell’Alpine. Sarà responsabile delle attività del marchio relative non solo alla Formula 1. “Vorrei ringraziare il Gruppo Renault per aver creduto in me per così tanti anni, soprattutto nel rilancio e nella ricostruzione della squadra dal 2016″, afferma Abiteboul.

“Credo che in questi anni siano state poste solide basi nella squadra e in ciò che è stato costruito sia in Francia che in Inghilterra. Anche l’evoluzione strategica dello sport verso un modello più economicamente sostenibile è un passo importante per il team. Il progetto Alpine infatti fornisce un particolare dinamismo che spinge la squadra nella giusta traiettoria per ottenere bei successi. Vorrei ringraziare Luca de Meo per avermi coinvolto nella costruzione del progetto relativo all’Alpine Business Unit. Auguro ogni bene al team“, conclude l’ex team principal Abiteboul.

DE MEO RINGRAZIA ABITEBOUL

Luca de Meo, presidente del Gruppo Renault, è grato per l’instancabile lavoro svolto da Abiteboul, perciò afferma: “Vorrei ringraziare calorosamente Cyril per il suo incessante coinvolgimento, che ha portato il team di Formula 1 dall’ultimo posto nel 2016 al podio nella scorsa stagione. Il suo notevole lavoro in Formula 1 dal 2007 ci permette di guardare al futuro con una squadra solida e una nuova identità per conquistare dei podi anche quest’anno”.

Il nuovo amministratore delegato del gruppo Alpine è il quarantacinquenne Laurent Rossi. Ha iniziato la sua carriera proprio in Renault, nel 2000 nel dipartimento di ingegneria meccanica. Ha lavorato a New York per la rinomata società di consulenza The Boston Consulting Group e per Google nello sviluppo delle relazioni con i clienti nel settore automobilistico. E’ tornato in Renault nel 2018 come direttore della strategia e dello sviluppo del business. L’addio alla Renault di Abiteboul è una mossa del programma di ristrutturazione del team voluto da De Meo.