UFFICIALE – Revisione auto abolita, adesso la fai solo quando ti serve: legge già attiva

Abolita la revisione, da questo momento in poi la fai solo se ti serve, la legge sembra essere già attiva e gli automobilisti non lo sanno.

La revisione auto non è qualcosa di particolarmente odiato dagli automobilisti, la potremmo definire più come un fastidio, in realtà, considerando che se lo si dimentica, per una qualunque svista, si rischia non solo multe molto salate, ma anche provvedimenti severi, indispensabili, considerando le previsioni del Codice della Strada.

La prima revisione dopo l’immatricolazione viene fatta dopo 4 anni, successivamente ogni 2, recandosi presso officine specializzate, in grado anche di aggiornare il libretto di circolazione della vettura.

Durante il controllo, i meccanici provvedono verificare che l’automobile sia conforme all’omologazione, che abbia un buon sistema frenante e soprattutto quello che riguarda le emissioni.

Ma ora, in un marasma che coinvolge gli automobilisti, cambiano anche le regole per quello che riguarda le revisioni.

Revisione auto, l’importanza dei controlli

Potremmo affermare che la revisione rientra nella manutenzione ordinaria a cui occorre provvedere in maniera periodica, come succede per il tagliando, con il cambio dei filtri di aria, olio e gasolio. La revisione è in grado di andare a controllare che l’automobile si attenga ai valori limiti previsti dalla legge stessa, considerando quanto questo è importante, affinché siano in circolazione solo vetture sicure, è veramente molto importante. A poter provvedere alla revisione sono solo i meccanici qualificati e le officine autorizzate, esse potranno comunicare con la Motorizzazione per riuscire ad ottenere il tagliando di rinnovo.

Ogni 2 anni la scadenza, fissata nello stesso mese in cui è stata fatta precedentemente. Provvedere ai controlli periodici, dovrebbe permettere di avere automobili più efficienti, meno inquinanti e sicuramente anche molto meno pericolose. Questi sono tutti requisiti che ora di richiedono alle vetture, per poter continuare a circolare in strada senza alcun tipo di problema.

Ecco cosa succede alla revisione

In realtà la revisione a cui ci si riferisce non è quello delle automobili, ma piuttosto della regolamentazione che dovrebbe portare al fermo delle endotermiche. Al momento di prevede che le automobili endotermiche verranno prodotte fino al 2035, ma si chiede di anticipare tale data, per via del bisogno di avere un ambiente molto più sicuro.

Si vorrebbe quindi, che le automobili elettriche diventino l’unica possibilità il prima possibile, inoltre si chiede che tutte le automobili abbiano un tasso inquinante di gran lunga minore rispetto a quello previsto attualmente. Per il momento però, nonostante l’appoggio di molti stati dell’Europa, c’è chi ha bisogno di tempo.