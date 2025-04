Addio rinnovo patente ogni 10 anni: ora scatta ogni 15, ma solo se stai sotto i 65 | Regole rigide per tutti gli altri

La patente non si rinnoverà più ogni 10 anni, ma ogni 15, ma solo fino ai 65 anni, con regole molto rigide per tutti.

La riforma della strada ha previsto non pochi cambiamenti anche per quello che riguarda le modalità di conseguimento della patente di guida. Erano ormai alcuni anni che si chiedeva agli addetti ai lavori di intervenire su regole che sembrava ormai piuttosto obsolete e questo ha portato a importanti cambiamenti.

Questo cosa vuol dire quindi? Che si è iniziato cambiando l’esame per la patente, con modalità completamente nuove che sembrano rendere la vita difficile a tutti coloro che dovranno patentarsi.

Invece ci sono specifiche modifiche che sembrano essere estremamente vantaggiose sia per chi ancora non ha la patente, che chi invece dovrà procedere con il rinnovo. Si da maggiore fiducia ai guidatori esperti, ma anche ai neopatentati, che se gli si chiede di seguire un particolare iter.

Ecco allora tutte le novità a riguardo e cosa succederà nei prossimi mesi.

Unione Europea è intervenuta con provvedimenti specifici

Tutte le nuove normative del Codice della Strada sono state spinte, almeno in una qualche misura dall’Unione Europea. Coloro che sono ai vertici hanno chiesto strade sicure e una serie di interventi che siano in grado di allineare le normative italiane con quelle dell’intera UE. In questa prospettiva è semplice immaginare che ci siano voluti interventi specifici, per porre un limite a coloro che non rispettano le regole. Ma considerando che il solo aumento della sanzioni potrebbe non essere sufficiente, era importante prevedere ulteriore modifiche e si è deciso di intervenire sulle modalità di conseguimento della patente di guida e il loro rinnovo.

Anche i neopatentati sono finiti nell’occhio del ciclone, indicati come coloro che non sono ancora esperti guidatori, su di loro maggiore attenzione, per evitare qualsiasi tipo di pericolo.

Ecco allora cosa cambia in definitiva

L’Unione Europea avrebbe quindi dettato quelle che sono le linee guida per quello che riguarda la patente. A partire dai 17 anni sarà possibile mettersi alla guida con un accompagnatore, inoltre le patenti potranno, almeno fino ai 65 anni, procedere con il rinnovo ogni 15 anni. Si tratta di modifiche che entreranno in vigore a partire dal 2030, quando il palcoscenico automobilisti, con ogni probabilità cambierà radicalmente.

Infine si verrà considerati come neopatentati per 2 anni dal conseguimento del documento e per loro saranno anche previste una serie di sanzioni molto più severe. Tutto questo permetterà di avere una strada molto più sicura.