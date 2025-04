Nuovo Codice della Strada, ti tolgono 10 punti per una chiamata: ora anche con Bluetooth scatta la multa da 1.400€

L’attenzione alla guida é uno degli aspetti fondamentali per la sicurezza stradale. Qualsiasi distrazione al volante può essere fatale

Il nuovo Codice della Strada ha introdotto norme più severe per l’uso di dispositivi elettronici durante la guida, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale. Una particolare attenzione viene rivolta all’uso del cellulare e altri dispositivi che possono distogliere l’attenzione dalla guida.

Tra le altre disposizioni il che nuovo Codice della Strada punisce con rigore vi è l’utilizzo di qualsiasi dispositivo che comporti l’allontanamento delle mani dal volante, inclusi tablet, apparecchi radiotelefonici e cuffie sonore.

Questo significa che anche l’utilizzo di auricolari Bluetooth è vietato, se comporta la necessità di maneggiare il dispositivo durante la guida.

L’utilizzo del Bluetooth alla guida non esclude il rischio di distrazione, che quando si é al volante può mettere a repentaglio la propria e l’altrui incolumità.

Obiettivo del nuovo Codice della Strada

L’inasprimento delle sanzioni e il divieto di utilizzo di dispositivi che comportano l’allontanamento delle mani dal volante sono misure volte a sensibilizzare i conducenti sull’importanza di una guida responsabile e attenta. L’obiettivo del nuovo Codice della Strada è quello di ridurre il numero di incidenti stradali causati dalla distrazione, che rappresentano una delle principali cause di mortalità sulle strade italiane.

Tra le altre novità del Codice della Strada c’è la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti per cui sarà applicata la tolleranza zero e inasprite le sanzioni. Anche per gli autovelox sono previste norme più stringenti per l’installazione e l’uso. Per i monopattini invece sono disposte nuove regole per la circolazione e il parcheggio. Limiti di potenza dei veicoli più stringenti per i neopatentati.

Inasprimento delle sanzioni per l’uso del cellulare alla guida

L’utilizzo del cellulare alla guida non si limita alla semplice telefonata. Rientrano in questa categoria anche l’invio di messaggi, la consultazione di mappe, la riproduzione di musica e qualsiasi altra attività che richieda l’utilizzo del dispositivo mentre si è al volante.

Le sanzioni per chi viene sorpreso a utilizzare il cellulare alla guida sono state notevolmente inasprite. La multa varia ora da 250 a 1.000 euro per la prima infrazione, e può arrivare fino a 1.400 euro in caso di recidiva entro due anni. Inoltre, è prevista la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi per la prima infrazione, e da 1 a 3 mesi in caso di recidiva. La decurtazione è di 5 punti per la prima infrazione, e può arrivare fino a 10 punti in caso di recidiva.