Ufficiale, presentata la nuova era 2026 della Formula 1

Presentata la nuova era della Formula 1, che entrerà in vigore nel 2026: ecco quali sono le novità

Formula 1 apre le porte di una nuova era, con la FIA che ha ufficializzato le linee guida dei nuovi Regolamenti Tecnici che entreranno in vigore nel 2026.

A prima vista, c’è una forte discontinuità rispetto alle monoposto a effetto suolo, che sono state introdotte nel 2022 e che tuttora vediamo.

Tra gli obiettivi della Federazione Internazionale, c’è la volontà di puntare a una Formula 1 più agile con vetture ridimensionate (200 mm di passo e 100 mm di larghezza in meno) e più leggere di quelle attuali: si parla di vetture di circa 30 kg in meno. Inoltre una maggiore efficienza aerodinamica e maneggevolezza, per rendere più interessanti i Gran Premi, con le vetture che riescono a stare in scia tra loro e dunque più sorpassi.

Unveiling the face of the 2026 FIA Formula 1 car✨ Get all the info on https://t.co/YvBCxoPWnQ#FIA @F1 pic.twitter.com/FeKkCLujEz — FIA (@fia) June 6, 2024

Più efficienza e sostenibilità

Anche la Power Unit sarà completamente nuova, puntando a una maggior efficienza rispetto alle attuali: la potenza del motore endotermico e quella elettrica sarà ugualmente ripartita, e la potenza ibrida aumentata del 300%.

Altra grande novità, riguarderà l’aerodinamica. Sarà introdotta l’aerodinamica attiva, sia all’ala anteriore che posteriore in risposta ai requisiti di gestione energetica delle nuove power unit, con l’opzione X mode che sostituirà il DRS.

Altro obiettivo da parte della FIA, è quello di tornare a rimettere in primo piano con queste monoposto le doti di guida dei piloti, andando a togliere le conoscenze che i team hanno acquisito in questi ultimi anni con l’attuale Regolamento. Il carico aerodinamico sarà ridotto del 30%, mentre l’efficienza aerodinamica aumenterà del 55%.

La Formula 1 non è ancora entrata nella nuova era, che ha già battuto un record: ben sei Costruttori motoristici hanno aderito a questo Regolamento, ovvero Ferrari, Mercedes, Renault, Honda, Audi e Red Bull Ford Powertrains.

Un lavoro molto importante finalizzato anche al miglioramento della sicurezza e della sostenibilità, con l’introduzione di nuovi carburanti 100% eco-sostenibili, senza componenti fossili.

La presentazione ufficiale della nuova era della Formula 1, che entrerà in vigore dal 2026, è stata rivelata a Montreal alla vigilia del Gran Premio del Canada in programma nel weekend.

Poi il prossimo 28 giugno, le nuove norme saranno ratificate dal Consiglio Mondiale FIA.

La parola al presidente FIA

Mohamed Ben Sulayem, presidente della FIA: “Oggi, la FIA sta definendo un futuro estremamente eccitante della massima categoria del motorsport, con la presentazione dei nuovi Regolamenti per il Campionato del Mondo di Formula 1 2026 e oltre”.

“A seguito della pubblicazione dei nuovi Regolamenti 2026 per quanto riguarda le Power Unit, avvenuta due anni fa, ci siamo focalizzati a ridefinire i regolamenti legati ai telai per soddisfare il fabbisogno energetico dei nuovi propulsori. In collaborazione con i nostri partner in Formula 1 e con l’assistenza dei 10 team insieme ai nostri azionisti, questo rappresenta una versione unica che renderà il nostro principale campionato ancora più rilevante su ciò che sta accadendo nel mondo”.

“I Regolamenti legati alle Power Unit hanno già ottenuto un record, guardando a quanti Costruttori di propulsori hanno aderito il loro impegno. E ora, in tandem con i Regolamenti dedicati al telaio che renderà più leggere, più agili le vetture, con l’introduzione di nuove soluzioni aerodinamiche, abbiamo creato un set di linee guida per migliorare non solo le gare, ma anche l’intero campionato rendendolo più accattivante per i Costruttori di Power Unit. I fattori chiave per i Regolamenti della Formula 1 2026 sono progressione, tecnologia sostenibile e sicurezza. Il nostro obiettivo, insieme alla Formula 1, era di creare una vettura giusta per il futuro della categoria Regina del motorsport,” ha aggiunto il presidente della FIA.

Domenicali: “Gare più avvincenti ed eccitanti per i nostri tifosi”

Anche Stefano Domenicali, CEO della Formula 1 ha rilasciato un commento a margine della presentazione: “Questi regolamenti segnano un momento significativo per il futuro del nostro sport, e non vediamo l’ora che arrivi una nuova generazione di vetture e Power Unit, con l’obiettivo di regalare ai tifosi gare più avvincenti ed eccitanti”.

“Le nuove ed eco-sostenibili Power Unit rappresentano un’enorme opportunità per l’intero settore automobilistico globale. Il carburante a basso consumo sarà potenzialmente introdotto nelle auto in tutto il mondo, con una drastica riduzione delle emissioni. Questo è uno dei motivi, legati al numero record di Costruttori di propulsori che avremo in Formula 1 nel 2026“.

“L’ingresso di questa nuova era di Regolamenti, arriverà in una Formula 1 che sta godendo di una fortissima posizione. Sono molto fiducioso sul lavoro fatto dalla FIA per creare queste regole, che renderanno ancora più forte la posizione dello sport in tutto il mondo,” ha aggiunto Domenicali.