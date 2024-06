GP Canada, la conferenza stampa dei top team

Il weekend del GP del Canada ha inizio con l’usuale conferenza stampa del giovedi, ma vediamo insieme le parole dei top team in merito alla tappa canadese.

Tanta attesa per la conferenza stampa del giovedi, che per la tappa del Canada si affaccia a una situazione non così tranquilla. Sono passati solo pochi giorni dalla decisione di Alpine di tagliare fuori Ocon per la prossima stagione. E ancora minore è il tempo trascorso dall’annuncio della Red Bull di estendere il contratto di Checo Perez fino al 2026. Il GP del Canada segna la nona tappa nella stagione 2024, ma cosa ci dicono le parole dei team nella conferenza stampa ?

Checo Perez, Red Bull

Il pilota messicano apre la conferenza stampa, parlando delle dinamiche del rinnovo con Red Bull e quali sono gli obiettivi per i prossimi due anni. “Rinnovo? In ogni trattativa ci sono sempre aspetti non facili, ma ora ci possiamo concentrare del tutto sulle prestazioni. Ci sono grandi team che stanno facendo progressi e noi dobbiamo fare lo stesso. Cambiamento delle regole dal 2026? Sempre piacevole essere coinvolti in un processo come questo. Quanto al Canada, speriamo di non avere gli stessi problemi di Monaco. Mi aspetto di vedere una RB20 più forte”.

Lewis Hamilton, Mercedes

Il sette volte campione del mondo parla del progresso fatto con la squadra, e quanto le cose siano cambiate nello scorso periodo. Le prestazioni non sono ancora soddisfacenti per il pilota inglese, tuttavia si augura il meglio per la fine del suo ultimo anno in Mercedes. “E’ una pista quasi cittadina, che si addice a chi ha uno stile aggressivo. Stiamo crescendo e sono fiero di come si sta lavorando in fabbrica, con grande concentrazione e spero ci si possa avvicinare anche di più agli altri. C’è un aggiornamento per entrambe le W15 e non vedo l’ora di vedere le sensazioni che avremo”