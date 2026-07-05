GP Gran Bretagna, pagelle: Leclerc ritrova il passo

Leclerc vince a Silverstone: le pagelle del GP di Gran Bretagna

Charles Leclerc ritrova il successo nel GP di Gran Bretagna e riporta la Ferrari sul gradino più alto del podio al termine di un Gran Premio di Gran Bretagna ricco di colpi di scena. A Silverstone il monegasco sfrutta al meglio una SF-26 finalmente competitiva, precedendo la Mercedes di George Russell e l’altra Ferrari di Lewis Hamilton, autore di una grande rimonta nonostante una penalità di cinque secondi. Delusione per Kimi Antonelli, partito dalla pole ma costretto a chiudere fuori dai punti per un problema tecnico, mentre Max Verstappen vede svanire tutto con un incidente nel finale che porta all’ingresso della Safety Car fino alla bandiera a scacchi.

Charles Leclerc – 10

Una gara da campione. Sempre veloce, lucido nella gestione delle gomme e impeccabile quando c’era da amministrare la pressione degli avversari. Un successo pesantissimo, che interrompe un lungo digiuno e rilancia le ambizioni Ferrari.

George Russell – 9

Massimizza tutto ciò che aveva a disposizione. Tiene un ritmo eccellente per tutta la gara e approfitta delle circostanze per conquistare un secondo posto prezioso anche in ottica mondiale.

Lewis Hamilton – 8,5

Il podio davanti al pubblico di casa vale tanto, soprattutto considerando la penalità rimediata in gara. La sua rimonta è di livello assoluto e dimostra che il feeling con la Ferrari continua a crescere.

Lando Norris – 7,5

Corre con costanza ma senza avere lo spunto necessario per inserirsi nella lotta per il podio. Porta comunque a casa punti importanti in una giornata complicata.

Kimi Antonelli – 5 (alla macchina)

Il voto è figlio del risultato, non della prestazione. La pole position lasciava presagire una domenica trionfale, ma un problema tecnico lo tradisce quando era pienamente in corsa. Un’occasione sfumata che pesa anche nella classifica iridata.

Max Verstappen – 4

Weekend da dimenticare. Dopo una gara complicata, finisce contro le barriere nel finale provocando la Safety Car che congela le posizioni. Un errore pesante che gli costa punti preziosi.

Ferrari – 10

Doppio podio, vittoria e una macchina finalmente competitiva su un circuito iconico. Strategia e passo gara convincono: è il miglior weekend della stagione.

Mercedes – 9,5

Esce da Silverstone con il secondo posto e la consapevolezza di avere una monoposto velocissima. Resta il rammarico per il guasto che ha negato ad Antonelli la possibilità di giocarsi la vittoria.

Red Bull – 4,5

Una domenica sottotono conclusa nel peggiore dei modi con il ritiro di Verstappen. Weekend da archiviare in fretta.