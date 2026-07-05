GP Gran Bretagna: la sintesi di gara

Appena terminato il GP di Gran Bretagna: com’è andata la gara

Cala ufficialmente il sipario sul Gran Premio di Gran Bretagna, la gara “di casa” di diversi piloti. A Silverstone, sorprendentemente, tutti optano per la medesima strategia iniziale: partire con mescole medie nuove. Iniziati ancora prima del via i problemi per Fernando Alonso. La vettura dello spagnolo, infatti, si ferma improvvisamente per qualche secondo durante il giro di formazione. Il pilota però riesce a ripartire e rientra ai box. Pista piuttosto sporca.

Alla partenza, Charles Leclerc riesce immediatamente a conquistare la prima posizione. Hamilton subito dietro, immediato 1-2 Ferrari. Queste ultime inseguite da Kimi Antonelli e George Russell. Lotta tra i piloti delle Frecce d’Argento. A gara appena iniziata, breve bandiera gialla causata da Piastri che lo costringe a effettuare un cambio d’ala anteriore. L’australiano approfitta del rientro ai box per montare pneumatici hard. Contemporaneamente, ottimo spunto di Isack Hadjar, che mette non poca pressione a Russell. Quest’ultimo, al quarto giro, perde 7 decimi dal compagno di scuderia. Un calo di potenza che infastidisce molto il britannico.

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Non una gara fortunata per Albon, penalità “segreta” per Hamilton

Partenza non certo facile neanche per Oliver Bearman e Alexander Albon. Cinque secondi di penalità per quest’ultimo. Medesima penalità toccata anche ad Hamilton per falsa partenza. Continuo fastidio tra Verstappen e Russell, uno dei protagonisti di questa gara inglese. L’olandese riesce a conquistare la quarta posizione sul pilota Mercedes, per poi rientrare subito ai box. Virtual Safety Car al 22esimo giro a causa di un ombrello caduto sul prato, in vicinanza della pista.

Hamilton e Russell rientrano contemporaneamente ai box. Il sette volte iridato riceve comunicazione e sconta la penalità. Due giri dopo, ai box anche Leclerc. Al 34esimo giro, segnalata una foratura lenta alla vettura di Russell. Lance Stroll notato, e in seguito penalizzato di 5 secondi, per track limits. Nico Hulkenberg contro la barriera al 39esimo giro. Bandiera gialla e Virtual Safety Car.

Problemi per Antonelli, out Verstappen

Problemi alla monoposto dell’attuale leader del mondiale, probabilmente alla sospensione. Antonelli rientra, di conseguenza, ai box e cambia i pneumatici e l’ala frontale. La monoposto, però, continua ad andare più lentamente del previsto. L’italiano rientra nuovamente ai box. Quest’ultimo, intanto, riceve una penalità di 5 secondi per track limits.

Altra bandiera gialla, al 48esimo giro, stavolta causata da Max Verstappen nella ghiaia. Safety Car. Notato Hamilton per possibile infrangimento di regime di bandiera gialla. A vincere il Gran Premio di Gran Bretagna è Charles Leclerc, terzo il compagno di squadra. Seconda la Mercedes di George Russell. Investigazione ancora in corso per Hamilton.