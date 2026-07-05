GP Gran Bretagna, Leclerc: trionfo a Silverstone

Leclerc trionfa nel GP di Gran Bretagna: nona vittoria in carriera

Il GP di Gran Bretagna ha incoronato Charles Leclerc, che ha conquistato il successo nel nono appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Il monegasco è tornato al successo su una pista dove non aveva mai vinto: quella di Silverstone. Ha lasciato alle spalle un periodo complicato che lo aveva accompagnato nelle ultime settimane.

Per il ferrarista si è trattato della nona vittoria in carriera, la prima proprio nel Northamptonshire. Il pilota della Rossa ha gestito ogni fase della corsa con grande lucidità, senza mai lasciarsi condizionare dalla pressione degli avversari. Un successo che rilancia le ambizioni del portacolori della Ferrari nella seconda parte della stagione.

La Safety Car, causata da un episodio che ha coinvolto Verstappen, ha modificato gli equilibri della corsa proprio nel momento più delicato. George Russell ne ha approfittato per sfruttare il pit-stop di Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes lo ha così scavalcato, conquistando la seconda posizione davanti al pubblico di casa. Hamilton ha comunque chiuso al terzo posto: il sette volte campione del mondo ha reagito bene dopo la penalità iniziale per la partenza anticipata, risalendo posizione dopo posizione.

La Ferrari è uscita fortificata dal weekend inglese. La prestazione è stata superiore alle aspettative della vigilia, a conferma della crescita del progetto tecnico del Cavallino. Il fine settimana di Silverstone conferma dunque un trend positivo per la scuderia di Maranello, chiamata ora a inseguire continuità nei prossimi appuntamenti del calendario.

Le dichiarazioni di Leclerc

Ai microfoni di F1, Leclerc ha commentato con grande soddisfazione il successo. “È incredibile. Purtroppo la fine non è stata quella che avrei sognato”, ha dichiarato il monegasco. Ha poi aggiunto: “Vincere dopo gli ultimi weekend difficili è bellissimo. Tutto il lavoro che abbiamo fatto per trovare il feeling con la vettura ha ripagato”.

Il pilota ha raccontato i progressi percepiti dal sabato: “Ieri mi è sembrato di essere migliorato tra la Sprint e la qualifica. Oggi il feeling è tornato dove doveva essere. Sono incredibilmente felice”.

Leclerc si è poi soffermato sul periodo complicato vissuto nelle settimane precedenti al weekend britannico. “Dopo Monaco il feeling non c’era. Ho avuto l’incidente a Barcellona, mentalmente è stato difficile”, ha raccontato con sincerità. Il pilota ha però sottolineato la svolta arrivata proprio a Silverstone: “Qui siamo riusciti a mettere tutto insieme, spero di poter proseguire di slancio. Grande ringraziamento al team per il lavoro fatto“.

Il monegasco ha infine parlato del duello sfumato con Antonelli, spento dall’arrivo della Safety Car e dai problemi alla monoposto del pilota italiano. “Con Kimi sarebbe stata al limite, era velocissimo. Sarebbe stata un’impresa”, ha ammesso. Ha poi ironizzato sul finale sotto safety car: “Non è grandioso chiudere con la safety car ma ero contento che non ci fosse la ripartenza“.