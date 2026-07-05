4 Ore di Imola: ultime due ore infuocate, la terza tappa dell’ELMS

Continua la cronaca di F1World: il racconto degli ultimi 120 minuti della 4 Ore di Imola

La 4 Ore di Imola della European Le Mans Series si è decisa nelle ultime due ore di gara, caratterizzate da Safety Car, Full Course Yellow, numerose investigazioni e una serrata battaglia per la vittoria assoluta. A conquistare il successo è stata la Forestier Racing by Panis #29 con Louis Rousset, Oliver Gray ed Esteban Masson, davanti alla United Autosports #22 di Grégoire Saucy, Benjamin Hanley e Griffin Peebles e alla #25 Algarve Pro Racing.

Safety Car e duello tra United e Forestier

All’inizio della terza ora della 4 Ore di Imola la Direzione Gara ha trasformato il regime di Virtual Safety Car in Safety Car. Alla ripartenza, la sfida per la vittoria è entrata nel vivo. La #88 e la #21 hanno dato vita a un acceso duello per il comando della LMP2 Pro/Am, mentre i commissari hanno aperto un’investigazione sul contatto tra la #10 e la #19 in curva 2. Gli episodi verificatisi in curva 5 e in curva 18, invece, non hanno richiesto ulteriori provvedimenti.

Con 2 ore e 25 minuti ancora da disputare, la United Autosports #22, affidata a Grégoire Saucy, guidava la corsa dopo 68 giri completati. Alle sue spalle la Forestier Racing by Panis #29 rimaneva però incollata alla leader. Le strategie hanno iniziato a entrare nel vivo con le soste di diverse vetture, tra cui #27, #14 e #99.

Pochi minuti dopo è esplosa la lotta per la leadership assoluta tra la #22 e la #29. Contemporaneamente, la Direzione Gara ha inflitto uno stop-and-go di 10 secondi alla #88 per un’infrazione commessa durante la Virtual Safety Car.

A un’ora e mezza dalla conclusione, Saucy conservava ancora il comando. Il margine sulla #29 restava però minimo. Un contatto tra la #4 e la #19 in curva 19 ha lasciato detriti all’uscita della curva 6. I commissari hanno quindi disposto una Full Course Yellow quando mancavano 1 ora e 25 minuti alla bandiera a scacchi. Due minuti dopo la gara è ripartita con la United #22 ancora leader dopo 75 giri percorsi.

Ultima ora e mezza: neutralizzazioni e colpi di scena

La seconda metà dell’ultima ora e mezza ha riservato altri colpi di scena. Una nuova bandiera gialla è comparsa a 1 ora e 21′ dalla fine, mentre la #85, fino a quel momento leader della LMP3, è uscita di pista e successivamente ha perso la testa della categoria dopo un contatto con la #11. Anche l’incidente tra la #55 di Dane Cameron e la #59 di Jaume Masiá Mateu in curva 18 è finito sotto investigazione.

Le soste ai box hanno rimescolato la classifica. La Forestier Racing by Panis #29 ha completato il sorpasso decisivo e ha iniziato l’ultima ora di gara al comando con 91 giri completati. Poco dopo la Direzione Gara ha esposto una nuova Full Course Yellow a 55 minuti dalla conclusione.

Nel frattempo, i commissari hanno penalizzato la #18 con 5 secondi per il contatto con la #85 in curva 5. La #3 ha ricevuto altri 5 secondi per un’infrazione durante la procedura di pass around. L’investigazione sull’incidente tra la #55 e la #59 è stata invece rinviata al termine della corsa.

Ultima mezz’ora: si analizzano i contatti

Negli ultimi trenta minuti non sono mancati altri duelli. Thomas Sargent sulla #75 ha ingaggiato un bel confronto con Maxime Martin sulla #62, mentre la #54 ha superato proprio la vettura di Martin. I commissari hanno inoltre analizzato il contatto tra la #47 di Charles Milesi e la #83 di Antonio Fuoco in curva 14, quello tra la #62 e la #54 in curva 18 e l’episodio tra la #47 e la #20 in curva 6. La #34, infine, ha scontato uno stop-and-go di 65 secondi per eccesso di velocità in pit lane.

A cinque minuti dal termine la situazione era ormai definita. La #29 comandava la LMP2, la #7 la LMP2 Pro/Am, la #17 la LMP3 e la #33 la LMGT3. L’ultimo giro non ha cambiato la classifica: la Forestier Racing by Panis #29 ha conquistato la vittoria della 4 Ore di Imola davanti alla United Autosports #22 e alla #25 Algarve Pro Racing, chiudendo un finale intenso e ricco di neutralizzazioni.