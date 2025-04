UFFICIALE – Monopattini, sono addirittura 5 i nuovi obblighi: non solo targa e assicurazione | Ti costa oltre 400€ all’anno

Adesso è ufficiale per i monopattini elettrici adesso sono previsti 5 nuovi obblighi per un costo annuo di ben 400 euro.

Proprio in questi ultimi anni i monopattini elettrici sono divenuti dei mezzi di trasporto molto utilizzati, soprattutto all’interno delle grandi città, considerando la viabilità per cui si ha bisogno di un intervento mirato. Con l’aumento del loro utilizzo è semplice comprendere che una leggiferazione specifica fosse indispensabile, anche alla luce del numero crescente di incidenti.

Si cerca maggiore sicurezza in strada e questo anche per quello che riguarda i monopattini. Ovviamente il governo molte volte ha posto attenzione nei confronti di questi mezzi e sono state introdotte nuove norme a riguardo.

Queste regole del tutto nuove porteranno dei costi notevoli su chi utilizza i monopattini elettrici e sono già in tanti a decidere di abbandonare il proprio mezzo.

Ecco allora cosa cambia e soprattutto i 5 nuovi obblighi da accettare.

Più sicurezza o nuove restrizioni? Cosa cambia per i conducenti

La nuova normativa che sta per entrare in vigore andrà ben oltre all’obbligo della targa e dell’assicurazione. I monopattini in qualche modo dovranno essere tracciabili oltre che sicuri e proprio per questo motivo si è decido di modificare le normative, introducendo obblighi molto stringenti. Il principale obiettivo è quello di andare a tagliare di netto gli incidenti con limitazioni e normative che coopereranno a questo cambiamento.

Dopo una serie di discussioni a riguardo era il momento di intervenire in maniera decisa. Quello che si sottolinea è che il monopattino non è certo un giocattolo e dovrebbero essere comunque seguite norme come quelle che riguardano sia le automobili, motocicli e biciclette.

5 obblighi e nuove spese

Innanzitutto occorre sottolineare come adeguarsi alle regole vuole dire che comunque occorrerà sostenere dei costi aggiuntivi. Si prevedono quindi: nuovi limiti per quello che riguarda la velocità massima a cui è possibile procedere, inoltre si prevedono sanzioni molto più severe per coloro che non rispetteranno le regole, soprattutto per chi commetterà infrazioni e non seguirà i nuovi obblighi previsti dalla legge.

Con ogni probabilità, dopo anni di discussione verranno introdotte la targa obbligatoria, oltre all’assicurazione RC, indispensabile in caso di sinistro. Inoltre sarà obbligatoria la presenza di frecce direzionali e stop, si chiede un doppio sistema frenante per una sicurezza maggiore e più stabilità in frenata, una velocità massima che viene limitata in maniera automatica. Le nuove norme mirano quindi a rendere le strade più sicure, oltre a modificare radicalmente la mobilità urbana.