NOVITÀ carburanti, il Governo introduce la Super-accisa: spendi 400€ in più per fare il pieno | Stai regalando i tuoi soldi

Il governo ha deciso di introdurre le super accise e per il carburante si spenderanno 400 euro in più, si regalano soldi in tasse, attenzione.

Milioni gli automobilisti che dovranno fare i conti con un nuovo rincaro per quello che riguarda il prezzo del carburante su tutto il territorio italiano. Una brutta sorpresa quella che aspetta tutti e che lascia senza parole, considerando anche il prezzo che si era arrivati a toccare nei mesi passati.

Purtroppo sono tutti rimasti senza parole, considerando che nel giro di poche ore i prezzi sono letteralmente schizzati alle stelle. Una situazione che sta generando non poche polemiche su tutto il territorio italiano che si tratti di piccoli comuni o di grand città.

I consumatori affermano che si tratta di prezzi arrivati alle stelle senza un apparente motivo e questo creerà non poche problematiche per tutti gli automobilisti che ogni giorno non possono fare proprio a meno di riuscire a utilizzare l’automobile. Ma una spesa elevata crea problematiche, anche alla luce della crisi economica che ha travolto tutti i settori.

Insomma, la polemica è dietro l’angolo, ma è il momento di cercare di capire le motivazioni.

La protesta si allarga: i cittadini vogliono risposte

Considerando che i cittadini dovranno fare fronte a questi aumenti, sembra semplice comprendere che alcuni rincari sembrerebbero essere veramente insostenibili. Chi utilizza la propria vettura per andare a lavoro deve affrontare dei cost in salita, che potrebbero creare non poche problematiche a riguardo. Dai social network comunque si moltiplicano post, commenti e una serie di reazioni di indignazione.

Si inizia a parlare di una tassa nascosta, altri chiedono al governo di Giorgia Meloni di intervenire velocemente per riuscire a dare respiro agli automobilisti. Si accusano le compagnie petrolifere di lucrare sugli amento, poi il dito si sposta contro il governo, qualcuno crede fermamente che sia un modo per mettere in difficoltà i cittadini, ma intanto il prezzo del gasolio sale alle stelle. Le famiglie si sentono tradite e avere un sistema equo sembra un sogno lontano.

La verità: il Governo ha introdotto una nuova accisa sui carburanti

La spiegazione per questa impennata dei prezzi è da cercare nell’entrata in vigore di una nuova accisa che sarebbe stata varata dal Governo, il decreto sarebbe stato approvato non molto giorni fa e prevederebbe il rialzo progressivo delle accise sul gasolio per allinearne il presso alla benzina. Secondo il Ministero dell’Economica sembra che questa misura sia stata decisa al fine di riuscire a dare una nuova spinta alla transizione energetica.

Insomma, coloro che hanno un’auto diesel dovranno pagare un prezzo maggiore, ma chi h un motore a benzina vedrà una riduzione solo marginale del costo. Il risultato finale sull’economia generale sarà comunque notevole, soprattutto per coloro che devono utilizzare l’automobile tutto i giorni. Una rimodulazione fiscale che creerà non poche problematiche.