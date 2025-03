UFFICIALE – La revisione la fai solo ogni 4 anni: questa la lista dei veicoli che possono dimenticarsela per molto tempo

Ecco la lista di veicoli che grazie alle attuali decisioni per quello che riguarda le regole stradali, potranno provvedere alla revisione ogni 4 anni.

Cambiano le regole anche per quello che riguarda la revisione delle automobili. Le nostre vetture devono essere sottoposte a un controllo che si basa innanzitutto sul controllo visivo della vettura, in secondo luogo su quella che è l’effettiva efficienza del motore e delle sue componenti.

Nel momento in cui si procede con la revisione, l’officina specializzata, controllerà che non ci siano difformità tra la vettura e le componenti omologate, inoltre verranno controllati il sistema di illuminazione della vettura, quello frenante e l’illuminazione.

Prima che la normativa cambiasse si sottoponevano le vetture a tale controllo ogni 2 anni, ma adesso la revisione viene effettuata ogni 4 anni, un cambiamento radicale che porta con se anche un notevole risparmio.

Sapere cosa cambia nella normativa a cui si è abituati è veramente indispensabile, per non incorrere in sanzioni da parte delle autorità.

Revisione e Codice Stradale

La revisione viene regolata dal Codice della Strada, sono le normative in esso contenute che indicano come occorre richiedere l’intervento delle officine specializzare una volta ogni 2 anni. Non tutte le officine meccaniche possono provvedere alla revisione, infatti occorre recarsi presso specialisti accreditati, che siano anche in grado di rilasciare il certificato di effettivo superamento del controllo. Quindi, con l’utilizzo di specifici macchinari il meccanico qualificato provvederà a rilasciare il tagliando da applicare al libretto di circolazione. Il Codice della Strada indica come l’automobilista che non sottopone la vettura a controllo entro la scadenza, non solo avrà una multa da pagare, ma si vedrà ritirare il libretto di circolazione con impossibilità di guidare fino al momento in cui non si provvede a regolare revisione.

Ecco allora le scadenze da segnare sul calendario per evitare delle salate sanzioni.

Cosa sapere sull’intervento per l’automobile

Tranquilli, nessun cambiamento importante all’orizzonte. La scadenza di 4 anni è da considerare per la prima revisione dove l’immatricolazione, invece, per le vetture che hanno più di 4 anni, la scadenza resta ogni 2 anni, con riferimento all’ultimo giorno del mese indicato sul libretto di circolazione.

Ci sono poi auto che si devono sottoporre alla revisione ogni anno, taxi, autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose, autobus, autoambulanze e veicoli atipici. In tutti questi casi la revisione è da considerare annuale, con attenzione alla loro regolarità per evitare rischi in strada. Quindi è importante non dimenticare di segnare la data sul calendario.