Nuovo cartello stradale, il 75% degli automobilisti non ha idea di cosa significhi: sono aumentati gli incidenti gravi

Un nuovo cartello stradale che fa finire nei guai più del 75% degli automobilisti che non sanno nemmeno di cosa si tratta.

Sono ormai diversi mesi che gli automobilisti hanno imparato a fare i conti con un nuovo cartello stradale che sta creando una certa confusione nella mente degli automobilisti, che lo hanno visto per la prima volta proprio di recente. Nonostante si sia largamente parlato del Nuovo Codice della Strada, non si è prestata sufficiente attenzione nei confronti di un nuovo segnale stradale.

L’intervento sulla normativa che interessa le nostre strade era indispensabile per riuscire a ridurre in maniera sufficiente il numero di incidenti gravi che annualmente si verificano sulle strade italiane.

Questo lo scopo con cui l’Unione Europea ha deciso di spingere i suoi stati verso una totale modifica della normativa stradale. Sempre nella stessa prospettiva è stato deciso anche di introdurre dei segnali completamente differenti e sono conoscendoli sarà possibile, non solo avere strade più sicure, ma anche evitare sanzioni.

Ecco allora, il segnale che in pochi conoscono ma che offre indicazioni specifiche in merito alla strada che si percorre.

Un segnale sconosciuto e troppi incidenti: cosa sta succedendo?

Il segnale stradale a cui ci si riferisce è rientrato in un numero maggiore di aggiornamenti che il Codice della Strada ha subito di recente. Intervenire sulle normative è veramente importante se non si vuole rischiare di vedersi elevare una sanzione. Il compito principale dei segnali stradali è quello di dare indicazioni specifiche agli automobilisti, che sapranno come comportarsi in strada; anche in questa prospettiva l’introduzione di nuovi segnali stradali è importante per evitare spiaceli sorprese.

Gli esperti sottolineano come gli incidenti potenzialmente mortali capitano quasi sempre per il mancato rispetto delle indicazioni, elemento che diventa determinate quando ci sono particolari condizioni atmosferiche. Proprio su di esse, il cartello stradale a cui ci si riferisce offre indicazioni specifiche.

Ecco di cosa si tratta: un segnale stradale completamente nuovo

Il nuovissimo cartello a cui ci stiamo riferendo è il P-33 che è già presente da diversi anni in Francia e in Spagna, si presenta come un segnale stradale dalla forma triangolare, con il bordo rosso e all’interno una vettura che sembra proprio entrare in un banco di nebbia. Si tratta del segnale che indica la scarsa visibilità in strada.

In genere l’indicazione la si pone dove c’è: nebbia, fumo, neve o pioggia battente che possono essere causa di una visibilità di gran lunga ridotta. In Italia non è ancora presente e sarebbe una novità assoluta, in altri Paesi europei, questo cartello è stato in grado di prevenire un gran numero di incidenti.