UFFICIALE: il GP d’Australia continua il cammino in Formula 1

Il GP d’Australia sarà in calendario fino al 2035, la Formula 1 ne ha infatti annunciato il rinnovo. Si tratta di un prolungamento di altri dieci anni per un circuito approdato nel Circus nel 1996

Il GP d’Australia aveva il contratto con la Formula 1 già fino al 2025, ma con il prolungamento del contratto sarà in calendario almeno fino al 2035. Come novità, dal 2023 si disputeranno anche Formula 2 e Formula 3. Dopo aver ospitato circa 419.000 appassionati nell’ultima edizione, l’Albert Park vuole continuare a far parte del calendario a cui ha aderito nel 1996. La pausa forzata dovuta alla Pandemia di Covid 19 ha permesso all’Albert Park di migliorarsi.

Incredible memories, a spectacular atmosphere and a crowd like no other! 🙌 The Australian Grand Prix is truly something else, and we’re proud to be calling it home until at least 2035 💚💛#AusGP #F1 @ausgrandprix pic.twitter.com/VhTIkXMaTd — Formula 1 (@F1) June 16, 2022

L’amore di Melbourne per il Motorsport come ispirazione per i futuri astri nascenti

Non solo ci sono state modifiche al tracciato, ma anche alle strutture, nel Paddock e nella Pit Lane. Ancora non è stata definita la data del GP d’Australia di Formula 1 per il 2023. Ciò dipende dalla struttura che avrà il calendario e dall’approvazione del World Motor Sports Council. “Sono lieto di confermare che il GP d’Australia rimarrà nel calendario della Formula 1 fino al 2035. La gara è sempre stata una delle preferite di fan, piloti e team. Melbourne è una città straordinaria e vibrante che si adatta perfettamente al nostro sport”, ha affermato Stefano Domenicali, Presidente e CEO del Circus.

Un annuncio importante che non solo sancisce un amore conclamato per il Motorsport, ma che è anche fonte d’ispirazione, per i futuri astri nascenti. “Questo è un annuncio semplicemente sensazionale per Melbourne, che continua così la sua ricca storia all’interno degli sport motoristici. Ciò sancisce l’amore che ha questa città a ospitare i principali eventi sportivi. Perciò è anche un’ispirazione per la prossima generazione di stelle del Motorsport australiano”, ha affermato in conclusione Andrew Westacott, CEO del GP d’Australia.