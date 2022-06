Hamilton cavaliere: l’inglese difende una giornalista

E’ di nuovo polemica social. Questa volta, al centro delle critiche, c’è la ex pilota automobilistica, ora commentatrice del team Sky Sports UK, Naomi Schiff, nuovo volto televisivo molto apprezzato da quest’anno. La ragazza, di origine ruandese con cittadinanza belga, è stata presa di mira su Twitter da un utente che ha poi prontamente cancellato il post.

La Schiff ha replicato ironicamente con delle faccine che sbadigliano, raccogliendo consensi e supporto in suo favore. Tra i suoi sostenitori, c’è anche Lewis Hamilton, che ha preso le difese della donna utilizzando il proprio vastissimo spazio social.

Naomi is an ex-professional racing driver & totally qualified to give her opinion as part of the Sky team. She’s been a great asset since joining & we should welcome more representative broadcasting with open arms. Still have a long way to go to change these attitudes in sport. https://t.co/E6U7zX4XqI

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 14, 2022