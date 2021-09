UFFICIALE: Gasly e Tsunoda confermati in AlphaTauri

Il pilota francese vincitore dello scorso GP d’Italia e il rookie giapponese continueranno a correre per il team AlphaTauri il prossimo anno

Oggi l’AlphaTauri ha comunicato di aver confermato per la stagione 2022 i piloti Pierre Gasly e Yuki Tsunoda. Mantenere la stessa line-up di quest’anno, affermano, garantirà più stabilità al team nel corso del prossimo anno. Il pilota francese, che corre per la scuderia faentina dal 2017, salvo una breve interruzione nel 2019 quando fu spostato in Red Bull per la prima metà di stagione, ha dichiarato: “Sono molto felice di andare avanti con la Scuderia AlphaTauri per un’altra stagione di Formula 1. Soprattutto dopo aver visto i progressi che abbiamo fatto come squadra da quando sono entrato per la prima volta nel 2017″.

“Vedendo le prestazioni che abbiamo mostrato finora in questa stagione, penso ci siano grandi cose da poter ottenere per il resto di questa stagione. E soprattutto il prossimo anno, con le imminenti modifiche al campionato 2022“. Gasly è soddisfatto dell’ottimo lavoro svolto quest’anno, e non vede l’ora di poter ottenere risultati ancora migliori la prossima stagione: “Sono molto entusiasta di vedere cosa possiamo realizzare nella nuova era della Formula 1, e di continuare a lavorare con il team nel miglior modo possibile per portarci avanti nella classifica costruttori. Quest’anno abbiamo avuto molto successo finora e credo davvero che possiamo lavorare insieme per fare ancora meglio nel 2022“.

TSUNODA: “MI TROVO BENE IN ALPHATAURI, HO UN OTTIMO RAPPORTO CON GASLY”

Il neo-arrivato Yuki Tsunoda, invece, avrà l’opportunità di continuare la propria esperienza di crescita in Formula 1 con un team con il quale afferma di sentirsi molto a suo agio. Lo testimonia anche il suo recente trasferimento a Faenza: “Sono davvero entusiasta di stare in AlphaTauri una seconda stagione. E’ un’opportunità incredibile e sono così grato al team per avermi permesso di continuare a far crescere la mia esperienza in Formula 1 con loro”.

Tra gli aspetti positivi della sua permanenza in AlphaTauri, c’è anche il rapporto instaurato con il compagno di squadra. I due piloti infatti sembrano avere un grande feeling, dentro e fuori pista, e Gasly riveste il ruolo di ottimo mentore per il principiante giapponese: “Ho un ottimo rapporto con Gasly, ho imparato molto da lui quest’anno e la sua esperienza mi ha aiutato a continuare a sviluppare le mie capacità. Quindi è fantastico continuare il mio viaggio in Formula 1 con lui. Essendomi recentemente trasferito a Faenza, mi sento molto a mio agio all’interno della squadra e non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione“.